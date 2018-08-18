Топ-10 фактов о новом мощном оружии Украины 2 18.08.2018, 9:40

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Источник: facebook.com

Богдана - первая гаубица с натовским калибром украинского производства.

В Украине стартовали испытания новейшей отечественной гаубицы - 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) Богдана с максимальной дальностью стрельбы до 60 км. Это первая гаубица с натовским калибром украинского производства, напоминает журнал Новое Время и рассказывает об особенностях этой установки в своей инфографике.

Впервые орудие будет показано широкой публике на параде в День независимости 24 августа. После завершения испытаний гаубица поступит на вооружение ВСУ.

1. Богдана - первая украинская гаубица с пушкой 155-миллиметровго калибра, что соответствует стандартам НАТО. Сейчас на вооружении в украинской армии находятся орудия советского, 152-миллиметрового калибра.

2. Гаубица сконструирована на шасси полноприводного военного грузовика КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 производства Кременчугского автомобильного завода.

3. Колесное шасси, которое впервые применяется на украинских самоходных гаубицах, обеспечивает более высокую мобильность, чем гусеничное.

4. Орудие оснащено автоматизированной компьютерной системой управления и наведения огня. Управление системой осуществляется изнутри кабины, с наружного пульта, а также дистанционно.

5. Контейнеры для боеприпасов вмещают до 20 снарядов

6. Скорострельность САУ Богдана - 6 выстрелов в минуту.

7. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами- 35-40 км.

8. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - 45-60 км.

9. Минимальный радиус стрельбы - 780 м.

10. Вес гаубицы - 28 т.