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«Европейская Беларусь» продолжает свою вахту в Куропатах

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  • 18.08.2018, 14:33
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Cегодня вахта возле скандального ресторана началась с молитвы представителей БАПЦ.

Сегодняшняя вахта гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Куропатах началась с службы, проведенной священнослужителями Белорусского Автокефальной Православной Церкви, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Участвовали милиционеры, которые составляли протоколы на участников во время молитвы и охранники скандального ресторана, которые скрывались от святой воды за зонтиками», - шутят активисты.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский призвал присоединиться и поддержать участников вахты.


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