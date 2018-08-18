Ученые назвали самое быстрое существо на планете 4 18.08.2018, 20:27

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Spirostomum ambiguum

Скриншот: YouTube

Его скорость равна 73% от опасной ракеты «воздух-воздух».

Если в голову сразу приходит гепард, пума или вообще, Усейн Болт – все мимо.

Это самый настоящий червь, передает «Аспекты».

Ученые из Технологического института Джорджии назвали самое быстрое существо на планете — Spirostomum ambiguum. Это одноклеточный червь, размер которого лишь 4 миллиметра и двигается он благодаря ресничкам.

Его скорость равна 73% от опасной ракеты «воздух-воздух». Его максимальная скорость – 724 км/ч. Для того, чтобы разогнаться, тело червя сокращается на 60% в течение 1/200 секунды , после чего выстреливает, как пружина. Это настолько быстро, что человек практически не сможет это увидеть.

На днях Национальный научный фонд Соединенных Штатов предоставил грант институту, чтобы они дальше изучали Spirostomum ambiguum. Встречается этот вид в пресной и соленой воде. Появлению червя в науке способствовал Кристиан Готфрид Эренберг.