В Германии президента РФ встречали лозунгами «Путин - убийца!»4
- 18.08.2018, 21:23
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Президента РФ встречали три группы демонстрантов.
Владимир Путин не был в Берлине с октября 2016 года, а до того не посещал Германию более двух лет, напоминает «Радио Свобода».
Таким образом, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины это его второй визит в столицу Германии. Раньше он бывал здесь значительно чаще. А встреча с Меркель в Германии один на один – первая за несколько лет. У загородной правительственной резиденции, в замке Мезенбург, в парке которого Меркель прогуливалась с Дмитрием Медведевым и верила тогда, что он пойдет на второй срок (разочарование ее после «рокировки» было велико), российского лидера встречали три группы демонстрантов: 150 сирийцев, живущих в Берлине и протестующих против действий России в их стране, примерно столько же запутинцев и несколько десятков членов возглавляемого Игорем Эйдманом Форума Русскоязычных Европейцев, недовольных внешней и внутренней политикой России и требующих освобождения Олега Сенцова.
На сайте Форума был опубликован призыв Игоря Эйдмана: "Дорогие берлинцы и жители близлежащих городов, к нам приехал, к нам приехал... Володя Путин "дорогой" (дорого обходится его правление, в гекатомбы жертв). Давайте встретим международного преступника так, как он того заслуживает".
Меркель прилетела на вертолете. Путин на автомобиле проехал мимо демонстрантов. Как сообщил Игорь Эйдман, его группе удалось прокричать несколько лозунгов, в частности, "Путин – убийца!".