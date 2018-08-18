В Германии президента РФ встречали лозунгами «Путин - убийца!» 4 18.08.2018, 21:23

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Президента РФ встречали три группы демонстрантов.

Владимир Путин не был в Берлине с октября 2016 года, а до того не посещал Германию более двух лет, напоминает «Радио Свобода».

Участники пикета требуют освобождения Олега Сенцова

Фото: nika maksimuk

Таким образом, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины это его второй визит в столицу Германии. Раньше он бывал здесь значительно чаще. А встреча с Меркель в Германии один на один – первая за несколько лет. У загородной правительственной резиденции, в замке Мезенбург, в парке которого Меркель прогуливалась с Дмитрием Медведевым и верила тогда, что он пойдет на второй срок (разочарование ее после «рокировки» было велико), российского лидера встречали три группы демонстрантов: 150 сирийцев, живущих в Берлине и протестующих против действий России в их стране, примерно столько же запутинцев и несколько десятков членов возглавляемого Игорем Эйдманом Форума Русскоязычных Европейцев, недовольных внешней и внутренней политикой России и требующих освобождения Олега Сенцова.

Акция протеста против визита Путина в Берлине

Фото: nika maksimuk

На сайте Форума был опубликован призыв Игоря Эйдмана: "Дорогие берлинцы и жители близлежащих городов, к нам приехал, к нам приехал... Володя Путин "дорогой" (дорого обходится его правление, в гекатомбы жертв). Давайте встретим международного преступника так, как он того заслуживает".

Участники пикета требуют освободить Олега Сенцова

Фото: nika maksimuk

Меркель прилетела на вертолете. Путин на автомобиле проехал мимо демонстрантов. Как сообщил Игорь Эйдман, его группе удалось прокричать несколько лозунгов, в частности, "Путин – убийца!".