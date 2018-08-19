Бессмысленные столбы и переходы в никуда: свежие ляпы белорусских строителей 1 19.08.2018, 9:07

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Новое на «Доске позора».

Читатели tut.by, которые присылают свои фото для «Доски позора», тоже видят, что иногда скрывается за красивыми фасадами.

Тема номер один — беспорядочно растущие столбы. К ним у людей много вопросов. Падают они, конечно, редко, но вот как и где их устанавливают — это отдельная история.

Источник: tut.by

Вот, например, с нами поделились фото арт-объекта в Минске, по ул. Чюрлениса, рядом с домом № 24: стройка закончилась, а столб оставили. Как видим, он тут без дела стоит. Читатель спрашивает: «А может, так и задумали? Напротив студенческая деревня, где будут жить спортсмены Европейских игр. Нужно же им делать оригинальные фото для инстаграма. Эйфелевой башней никого уже не удивишь. То ли дело бессмысленный столб посреди зеленого газона».

Источник: tut.by

Этот столб стоит на въезде на парковочное место. Здесь правило простое: первый машино-место занял — последним выедешь.

Источник: tut.by

Столб на тротуаре по улице Халтурина в Минске. Конечно, он не посередине улицы стоит, как, например, в Лиде или Фаниполе, но придирчивые минчане считают, что можно было бы его чуть левее установить.

Источник: tut.by

На фото выше — элитный поселок возле Цнянского водохранилища. Здесь во многих коттеджах до сих пор (с 2011 года) нет электричества. И это притом что все сети уже построены, вдоль асфальтированных улиц стоят новенькие столбы. Но дома получают электричество по «временной» схеме по старым. И время их, похоже, уже истекло — деревянные столбы с проводами под напряжением начали падать.

Источник: tut.by

Любимая забава дорожников — сделать оригинальный переход. Этот, например, ведет на чей-то газон под забором.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Как должен выглядеть дом после капитального ремонта? Мы знаем массу положительных примеров чудесного преображения, но старая панелька по улице Я. Коласа в городе Сморгони к их числу не относится.

Источник: tut.by

А это новая пешеходная дорожка к совсем новому дому в Смолевичах. Строители нарвались на аномальную зону в земной коре — плитка проваливается сразу после укладки.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Из города Ляховичи любопытное фото пришло. Читатель сопроводил его объяснением: «Использование инвентарных подмостей вместо люльки при работе на фасаде в 2017-м. Строители предусмотрительно обмотали края подмостей матрасами, чтобы не повредить утепление. Про страховочные пояса молчу — даже не представляю, за что их крепить». В общем, есть вопросы по технике безопасности.

Источник: tut.by

Мужской туалет теперь будет в другом месте. Автор фото утверждает, что снял это в бизнес-центре на проспекте Независимости.

Источник: tut.by

Это фото делает больно глазам каждому пятому перфекционисту. Мы, например, не сразу поняли возмущение итогами реставрации в Бресте — плавные линии, свежая краска. Но, наш читатель настаивает — есть нюансы.

Источник: tut.by

Человек-паук живет среди нас. Как по другому объяснить эту паутину из проводов в подъезде дома по ул. Карла Либкнехта, 104? А что на 4-м этаже творится?

Источник: tut.by

Хорошее рационализаторское решение — мягкие перила. Кто и зачем это сделал, автор фото, к сожалению, не написал. Может, кто-то подскажет?

Источник: tut.by

Некоторые читатели признают, что без хорошего строителя ремонт даже нечего начинать — без опыта, «своими руками» можно накосячить гораздо круче. На фото выше — «четкая» состыковка плинтусов.

Источник: tut.by

А здесь мы видим, что дырка в стене под гильзу не совсем круглой получилась.

Источник: tut.by

Не получилось делать ровно дырки в бетоне? Потренируемся на плитке!

Источник: tut.by

Не совсем по уровню, зато смотрите, как ровненько.

Источник: tut.by

Вот наконец-то и ровнехонько и по уровню получилось. Хоть и не с первого раза, но жена гордится своим домашним мастером!