Пять самых необычных услуг в отелях мира 19.08.2018, 13:28

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Раньше такого нигде не было.

Отдохнуть на пляже и выпить коктейль можно во многих гостиницах мира, но есть отели, которые предлагают уникальные услуги, сообщает PeterGreenberg.com.

В гостинице, расположенной в Чианг Рае в Таиланде, можно положить свой коврик для йоги на спину слона и оттачивать практику.

В берлинском отеле (Германия) есть возможность не просто спеть в душе, но и записать свою песню в одной из двух студий звукозаписи. Правда, с собой придется взять бэк-вокалистов.

В гостинице в Нью-Джерси (США) на крыше с видом на парк и Атлантический океан по вечерам показывают кино. Днем крыша служит лаунж-зоной.

Гостиница в Омане позволяет своим гостям почувствовать себя Джеймсом Бондом. Если кажется, что слишком прозаично приезжать в отель на арендованной машине или такси, можно прилететь на параплане вместе с профессиональным гидом.

Гавайский отель предлагает опцию для теннисистов: корты оборудованы камерами, которые записывают и анализируют игру в реальном времени.