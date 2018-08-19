Обрушение моста в Генуе: поисковая операция завершена 19.08.2018, 16:52

Фото: EPA / UPG﻿﻿

Число погибших выросло до 43.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Геную завершена, официальное количество погибших достигло 43.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

В субботу были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья - родители и их 9-летняя дочь.

Фото: EPA / UPG﻿﻿

В префектуре Генуи сообщили, что девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Сейчас продолжается работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.

Часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

16 августа прокурор Генуи Франческо Коцца заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.