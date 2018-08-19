Как белорусы бюджетно провели три недели в Шри-Ланке 19.08.2018, 20:59

Несколько секретов для тех, кто хочет провести отпуск ярко и бюджетно.

Читательница tut.by Аленa рассказала о своей поездке в Шри-Ланку:

— Собираясь в очередной отпуск, мы с трепетом выбираем новую страну. Конечно, нас волнует этот выбор, ведь отпуск случается нечасто, раз или два в год. Поэтому хочется провести его с максимальным удовольствием и бюджетно. Что мы знаем про Шри-Ланку? Остров, где выращивают известный во всем мире цейлонский чай, слоны. Взвесив все за и против, решили — едем.

Источник: tut.by

Два варианта сделать визу — либо по прибытии, либо удаленно заполнить анкету и оплатить. Сделать визу удаленно стоит на 5 у.е. дешевле, чем по прилете. Мы сделали ее заранее. Все просто и занимает несколько минут.

Выйдя из аэропорта с чемоданом вещей, окунулись в жаркий воздух. Стоит подумать, куда же деть багаж? По прилете лишние зимние вещи можно сдать в аэропорту в камеру хранения. Но есть и другой способ. Снимаем жилье в небольшом городке Негомбо около аэропорта, договариваемся, что в конце поездки тоже будем у них останавливаться, и вуаля — чемоданы можно оставить бесплатно.

Источник: tut.by

Чтобы не зависеть от расписания транспорта, арендовали скутер. Проехали примерно 1400 км, байк ни разу нас не подвел. Движение, конечно, непривычное, но вполне реально ехать, мы по очереди управляли байком без проблем. Полицейские были ошарашены видом европейской девушки-туристки за рулем на их дорогах. Толкали друг друга в бок, чтобы коллеги тоже увидели такое необычное зрелище. Арендовали мопед в Негомбо, цены 8−10 у.е. (шлемы прилагаются). При торге снизили до 7 у.е. в сутки за почти новый скутер.

Источник: tut.by

Пинавелла — слоновий питомник — изначально был открыт для спасения и заботы об осиротевших слонятах. В приюте содержится самое большое количество в мире слонов в неволе. Здесь можно наблюдать купание слонов, а также работу, кормление слонов. Купание, на наш взгляд, интереснее.

Если вы хотите покормить слонов, купите бананы заранее на рынке. У входа в парк или около реки их продают втридорога. Купание слонов происходит 2 раза в день. Первых приводят 8−9 часов утра. Обычно рано утром это небольшое количество слонов. Второй раз примерно в 10−11. Приводят 30−50 слонов. Цена входа 18 у.е.

Если снять гостиницу на самой улице, где ведут слонов на купание, то платить за вход не придется. Еще один вариант — прийти пораньше перед первым купанием к реке и спокойно наблюдать за слонами бесплатно.

Источник: tut.by

Одна из причин, почему люди прилетают на Шри-Ланку и влюбляются в нее, — это огромное растительное многообразие. Поэтому мы решили посетить великолепный Королевский ботанический сад, который находится рядом с городом Канди.

Войдя сюда, оказываешься в другом мире. Сад просто фантастический. Очень много деревьев невероятных размеров и форм. Одной из ярких достопримечательностей Королевского ботанического сада являются так называемые пьяные ели — аллеи араукарий, которые будто склонились под сильным ветром. Когда смотришь на аллею таких странных деревьев, возникает странное ощущение сказки, в которую мы попали.

Среди природных чудес можно встретить эвкалипт, кора которого переливается всеми оттенками желтого, зеленого, синего, бордового, будто какой-то художник тайком делал свои наброски на стволе этого дерева. Такой фокус дерево показывает ежегодно — сначала молодая кора имеет зеленый цвет, а по мере взросления пигмент меняется на совершенно неожиданные синий, лиловый, бордовый цвета.

Жемчужина парка — Мемориальный сад. Это большой круг площадью 1,5 гектара. Около 40 деревьев высажены здесь самыми известными людьми со всего мира. Среди них растет дерево, которое посадил первый космонавт Юрий Гагарин 9 декабря 1961 года. Самое интересное, что после смерти космонавта оно заболело и перестало расти. Дерево так и осталось небольшим саженцем, хотя прошло уже много лет.

Лучшее время для посещения — утром до 10.00, мало людей и не жарко. Вход — 10 у.е. Парк огромный, около 60 гектаров. Для ленивых или пожилых людей есть вариант экскурсии на колесах, что-то похожее на большие машины для гольфа.

Источник: tut.by

Где же мы питались, спросите вы.

Было это примерно так. Едем мы по дороге, наслаждаемся видами рисовых полей и вдруг видим, останавливается шри-ланкийский автобус возле небольшого здания, и все люди выходят и куда-то идут. Что же там такое? Хм, надо разведать. Чуть дальше паркуем байк и идем к загадочному зданию. Многие люди уже выходят с какими-то свертками. Подходим ближе — это что-то типа столовой. Люди берут еду навынос, мы же решили остановиться и перекусить на месте. Принцип простой: берешь тарелку и накладываешь все, что нравится, потом подходишь к кассиру, и он считает, сколько это стоит. Огромное блюдо риса с разными карри стоит смешные 1−1,5 у.е.

Источник: tut.by

Иногда нам готовили еду хозяева, у которых мы снимали жилье. Это было примерно столько же по цене. Кроме этого, покупали в небольших магазинах и лавках фрукты, молочные продукты, свежую выпечку и т.д.

Жилье снимали по дороге. При торге снижали цену и платили не больше 10 у.е. за комнату с вентилятором. Для примера, в одном доме поселились россияне, так вот, они бронировали жилье на букинге и за точно такую комнату, как у нас, платили 20 у.е. в сутки.

В дороге мы видели еще много чудесных мест, от которых захватывает дух. Мы поднимались на пик Адама, с посещением храма со следом Адама и встречей рассвета, гуляли по развалинам древней столице Шри-Ланки Полуннаруве, любовались великолепными фресками в Сигирии, гуляли по чайным плантациям в Элле, наблюдали за дикими животными в национальном парке Яла и плавали на лодках, смотрели на китов в открытом море, купались в Индийском океане, отдыхали на длинных и пустынных пляжах Хиккадувы. В каждом месте есть небольшие хитрости в экономии.

Источник: tut.by

Местные жители очень дружелюбны, особенно вдали от туристических маршрутов. Всегда стараются помочь по мере своих сил, и никто не потребовал с нас денег за помощь. Нам часто кричали: «Hello» и широко улыбались. В лавках могли угостить бесплатно фруктами или выпечкой.

На этом удивительном зеленом острове мы провели 3 недели. Потратили около 1400 у.е. за двоих взрослых на всё.