Меркель сделала Путину предложение по Донбассу 1 19.08.2018, 22:07

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Стали известны детали.

По непроверенной информации, 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Путиным предложила ввести на Донбасс 30-40 тысяч миротворцев.

Как пишет apostrophe.ua, об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своем Telegram-канале.

Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Стоит отметить, что политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Встреча длилась 3 часа, кроме Донбасса политики также обсудили Иран и Сирию. Эксперты предполагают, что больше всего внимания уделили "Северному потоку-2".