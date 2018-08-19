Меркель сделала Путину предложение по Донбассу

Меркель сделала Путину предложение по Донбассу1
- 19.08.2018, 22:07
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Стали известны детали.
По непроверенной информации, 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Путиным предложила ввести на Донбасс 30-40 тысяч миротворцев.
Как пишет apostrophe.ua, об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своем Telegram-канале.
Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Стоит отметить, что политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.
Встреча длилась 3 часа, кроме Донбасса политики также обсудили Иран и Сирию. Эксперты предполагают, что больше всего внимания уделили "Северному потоку-2".