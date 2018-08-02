Назван самый полезный напиток для продления молодости 2.08.2018, 15:05

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Ученые советуют употреблять по стакану этого сока в день.

Ученые заявили: регулярное употребление напитка из свеклы активизирует кровоснабжение мозга, пишет healthinfo.ua.

Американские исследователи из Университета Уэйк-Форест констатировали, что для защиты от развития возрастных нейродегенеративных процессов нужно употреблять свекольный сок. Свекла отличается высоким содержанием солей азотной кислоты (нитратов), превращающиеся в процессе усвоения организмом в нитриты – вещества, улучшающие проводимость сосудов и, соответственно, кровообращения.

«Значительную роль в развитии старческого слабоумия играет плохое кровоснабжение определенных участков головного мозга. Нитриты способствуют раскупорке сосудов, в результате чего мозг получает больше крови и кислорода», - объяснили ученые действие свекольных компонентов.

Предыдущие исследования также свидетельствовали о способности свеклы оказывать оздоровительное влияние на сосуды. Проводившие их специалисты заявляли, что употребление этого овоща вполне можно характеризовать как способ лечения повышенного артериального давления и кардиоваскулярных состояний.

Ученые советуют употреблять по стакану свекольного сока (это примерно 5 свекл) в день. Такая привычка на 40% снижает риск развития инфаркта и инсульта.