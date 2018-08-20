Видеофакт: В Минске таксист напал на водителя другого авто, тот ответил 5 20.08.2018, 11:03

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Судя по всему, дело было на столичном проспекте Дзержинского.

Таксисту на Chery Tiggo что-то не понравилось в поведении ехавшего впереди водителя Peugeot.

Водитель, видимо, заблокировался в салоне, однако таксист нападал на него через открытое окно. Тот не отставал и пытался схватить обидчика за шею, затем вышел из авто и пытался снять таксиста на видео, пишет abw.by.

Как видно, дело закончилось как минимум порванными майками у обоих. Что стало причиной таких эмоциональных разбирательств, неясно, автор видео никак не прокомментировал произошедшее.