«Люди нервничают, когда на каждом шагу стоит КГБ» 5 20.08.2018, 16:34

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Что происходит в Орше и районе после приезда Лукашенко.

Скандальный визит Лукашенко в Оршу, по его же словам, стал «последней каплей» в принятии решения о смене правительства. Корреспондент belsat.eu отправилась на Оршанщину и узнала, чем живет регион на фоне повышенного внимания со стороны властей.

На Оршанском инструментальном не знают, зачем им Вовк

У проходной Оршанского инструментального завода ажиотаж: подъезжают машины на правительственных номерах, суетятся руководители и подчиненные. Причина – визит заместителя министра промышленности Сергея Гунько. Водитель ждет его в автомобиле более трех часов. «Все на нервах», – коротко объясняет он.

Оршанский инструментальный завод, проходная. Фото belsat.eu

С 11 утра и до вечера пятницы директор Владислав Бардюков – на совещаниях с минскими и местными чиновниками, времени на комментарий eму не хватает. Среди вопросов на повестке дня – срочное благоустройство тех корпусов завода, которыми особенно возмутился Лукашенко. Работы эти настолько срочные, что выходные для рабочих перенесли на конец месяца.

«На данный момент люди выходят на работу 14-й день подряд. К тому же нам нужно, чтобы человек 20 от завода приняли участие в субботнике», – сообщил один из представителей «верхушки» предприятия, который попросил не афишировать его фамилию.

Что касается зарплат на Оршанском инструментальном, то, вахтер на проходной, однако, получает всего 300 в месяц. Женщина рассказывает:

«В основном люди зарабатывают свои 350–400 рублей. На эти деньги прожить ну очень сложно! Надо же и одеться, и питаться как-то… ».

Владислава Бардюкова назначили директором год назад. По словам нашего анонимного источника, примерно столько же продолжаются проверки. О визите Лукашенко здесь узнали за три дня, поэтому некоторые вопросы решались «аврально». Так, газон пришлось делать прямо поверх асфальта.

«Постоянные приезды чиновников не способствуют производственному процессу. Наоборот, люди начинают нервничать, это отвлекает их от работы, в результате мы теряем динамику. Когда здесь на каждом шагу стоит служба безопасности, КГБ… Уже даже не обращают внимания на пропускной режим на заводе. Сколько их здесь – сложно подсчитать, цифры же не называются. Но сразу же их узнаем, хотя все в штатском», – жалуется собеседник.

Корпусы Оршанского инструментального завода

На этой неделе на Оршанский инструментальный завод по приказу Лукашенко должен приехать бывший министр промышленности Виталий Вовк. Тем временем на заводе до сих пор не знают, в каком статусе и на какой должности здесь будет находится бывший министр.

«Директора не сняли, поэтому непонятно, чем будет заниматься Вовк. Не пойдет же он на более низкую должность, чем Бардюков. На заводе вообще никто не был снят и соответствующих указаний не поступало. Структура предприятия – это наше личное дело, никто не имеет права сюда вмешиваться», – поясняет источник.

«200 долларов – еще хороший заработок»

Изменения и новые назначения коснулись не только завод, но и райисполкома. Оршанщину возглавил 49-летний Игорь Исаченко, бывший военный. До него председателем райисполкома был Александр Позняк, которого Лукашенко поставил руководить районом год назад, чтобы «поднять Оршу из руин и пепла». Но на последнем совещании в Орше Лукашенко заявил, что тот (вместе с отправленными в отставку министрами) «занимался саботажем» и «падмачивал авторитет».

«На мой взгляд, вина Позняка в провале программы подъема «из руин и пепла» нет. По сравнению со своими предшественниками, он выглядел презентабельно, умел говорить не по бумажке, общался с людьми, вежливо шел на диалог», – рассказывает главный редактор независимого портала orsha.eu Игорь Казмерчак.

Игорь Казмерчак

Он полагает, что программа не могла быть своевременно выполнена, так как сначала долго писалась, а потом полгода утверждалась областными властями. Кроме того, предусмотренные программой денежные вливания в предприятия, оказались весьма непрозрачными.

«В рамках программы изначально пообещали около 60 млн долларов, но через некоторое время сумма уменьшилась до 40 млн. До настоящего времени неизвестно, получили ли заводы эти деньги и сколько конкретно. Общественности такой информации не дают, цифры остались в кулуарах», – говорит Казмерчак.

В ответ просьбу сформулировать рейтинг проблем Оршанского района Казмерчак называет следующие:

- неэффективное промышленное производство;

- неэффективное управление;

- безработица и низкие зарплаты.

Депрессивность региона определяет еще и то, что отсюда массово уезжает молодежь. В Орше нет своего университета, а на заработки большинство едет в Россию.

«Орша – единственный в Беларуси город-стотысячник, где численность населения с каждым годом уменьшается. Наверное, не найдешь подъезда, в котором кто-то не поехал работать за границу. Чаще всего – в Смоленск, Москву. Там белорусов зачастую «кидают» на деньги, некоторые вообще не возвращаются», – продолжает журналист.

По его словам, 200 долларов – неплохой заработок для Орши. Получают в регионе и 150, и 100. В соседнем же Дубровно в колхозе были случаи, когда работали даже даром.

Жители Орши подтверждают: зарплаты в Оршанском районе мизерные.

«Для нормальной жизни в Орше нужно потратить 500 долларов, но большинство имеет не более 200. И я, и мои знакомые ездим зарабатывать в Россию. В прошлом году в Анапе на газпромовской стройке я получил 4 тыс. долларов», – рассказывает местный таксист.

После приезда Лукашенко рабочим «Техники связи» разрешили забрать мебель с завода

Городки Барань и Болбасово во время визита сюда Лукашенко назвал «шикарными». После этого в Болбасово начали много чего ремонтировать: кладут новую теплотрассу, красят здания, восстановили местный Дом культуры. Но, как рассказывает жительница Болбасово Анна Свищова, молодежь здесь все равно не задерживается.

Дом культуры в Болбасово

«В принципе, жизнь в Болбасово мне нравится: здесь тихо, по-пенсионерски спокойно, безопасно. Но есть свои проблемы. Например, в отремонтированное здание детского садика не набирают новые группы. На время ремонта садик находится в обычной двухкомнатной квартире, а с сентября в новое здание пойдут только те дети, которые занимались раньше. Хотя в июле я и заплатила 25 рублей, моих в новый садик не возьмут».

Муж Анны Юрий работает на «Технике связи» и каждое утро ездит в соседнюю Барань. По его словам, целую неделю с завода вывозили старую мебель и мусор, которым возмутился Лукашенко.

«Территорию экстренно убирают. Чтобы не выбрасывать стулья, людям разрешили их забрать домой. Срок был поставлен: до понедельника, то есть, до сегодня, все успеть убрать», – говорит Юрий Свищов.

Лукашенко обвинил в полном служебном несоответствии председателя Совета безопасности Станислава Зася и главу Госкомвоенпрома Олега Двигалева, так как «Техника связи» – подведомственое предприятие Минобороны.

«Завод работает по госзаказам от Минобороны. Значительная часть продукции, насколько мне известно, поставляется в Россию. Речь идет об аналоговых системах радиосвязи, гальванике, антеннах. Также производили шлемы для военных», – объясняет Юрий.

«При украинцах у нас была работа»

В Болбасово лучше всего жили работники авиаремонтного завода. Ранее 60% акций завода принадлежали украинской компании «Мотор Сич». В апреле из Беларуси не выпустили самолет президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Он покинул Беларусь регулярным рейсом. Гепрокуратура расследует деятельность украинского инвестора, которая привела к задолженности на сумму 35 млн долларов. Одновременно в Украине возбудили уголовное дело в отношении «Мотор Сич»: должностных лиц компании подозревают в выводе денег в офшоры.

Уже в июле Лукашенко посетил авиаремонтный завод и заявил, что теперь это государственное предприятие.

Тем временем обеседники на заводе отмечают:

«Похоже, авиаремонтный просто «отжали» у бывшего собственника. При украинцах мы имели работу, а после их ухода у нас сразу назначили рабочий день до 13.00. Сейчас, правда, постепенно возвращают полный день. Сегодня до 17 работали».

В ответ на просьбу прокомментировать зарплаты источник (имя не называется по ее просьбе) говорит:

«Имели хорошие деньги при Богуслаеве … Теперь здесь никто из рабочих не зарабатывает 300 долларов. А у нового директора, по слухам, зарплата аж 4 тысячи».