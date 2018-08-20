Обрушение режима будет одномоментным 4 Наталья Гулевская

20.08.2018, 19:27

5,083

Наталья Гулевская

Нет нерешаемых вопросов, есть неверные подходы к их решениям.

Чтобы заниматься политической деятельностью в условиях репрессивного вектора путинского режима необходимо иметь достаточное понимание происходящих процессов и реально оценивать свой потенциал возможностей. Нет нерешаемых вопросов, есть неверные подходы к их решениям.

В данное время Россия как государство находится в перманентном давлении со стороны международного сообщества, причины озвучены, зафиксированы и проходят процессуальную стадию формирования обвинения в строгом соответствии с нормами международного права. И хотя этот процесс в отношении государства постоянного члена Совета Безопасности ООН и страны с большим потенциалом ядерного оружия очень сложный и многоступенчатый, у Кремля уже нет возможности решить эту проблему примирением сторон.

В этой ситуации политические партии, общественные организации и активные граждане приверженцы демократии и общечеловеческих ценностей буквально лишены возможности участвовать в политических процессах путинского режима, так как само государство, совершив ряд международных преступлений, безвозвратно покинуло правовое поле международного сообщества. Вернуться в прежнее состояние уже невозможно, и призрачное будущее, которое пытаются формировать власть и оппозиция — это нереальные и неосуществимые обещания.

Потенциал путинского режима стремительно уменьшается, и с каждой порцией новых санкций становится все меньше места для возможного маневра. Все участившиеся встречи европейских лидеров с Путиным вызваны только обеспокоенностью политиков возможностью стать если не соучастниками, то пособниками путинского режима в неминуемом судебном процессе международного трибунала.

Вся закулисная ширма политической активности в виде минских договоренности и нормандского формата не может долго сдерживать процедуру неотвратимости наказания, и появление законодательных ограничений ряда ведущих стран мира в виде персональных и системных санкций красноречиво говорит о необратимости этого процесса.

Обрушение путинского режима будет одномоментным с принятием на Ассамблее ООН политического решения в отношении страны агрессора. Проблема постсоветской элиты заключается в том, что поменяв Конституцию и учредив на месте СССР демократическое правовое государство, Россия потеряла свою особую роль социалистической законности и теперь является одним из равноценных субъектов, к которому применимы все нормы международного права.

Наталья Гулевская, opentown.org