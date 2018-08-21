Как сын эмигрантов из Беларуси открыл ресторан в Сан-Франциско
- 21.08.2018, 17:24
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За столь короткое время Che Fico завоевал большую популярность.
В марте этого года в Сан-Франциско открылся ресторан итальянской кухни Che Fico. Шеф-повар и совладелец заведения Дэвид Найфельд – из семьи переехавших в США белорусов, пишeт belmir.by со ссылкой на масс-медиа.
За столь короткое время Che Fico завоевал большую популярность. Чтобы попасть сюда, нужно либо бронировать столик – уже на месяц вперед, либо отстоять длинную очередь на улице.
Здесь уже успели поужинать и известные персоны. Например, фото из ресторана разместили на своих страницах в Instagram актриса Гвинет Пэлтроу и телеведущий Андерсон Купер.
Название заведения буквально переводится с итальянского как «Что за фига!». Данное выражение имеет значение «классно, круто», или – еще ближе по духу к оригиналу – «офигительно».
В ресторане, расположившемся на улице Дивизадеро, подают в основном блюда итальянской кухни. Но часть меню посвящена и итальяно-еврейским кушаньям – так называемой cucina ebraica.
Блюда в Che Fico готовятся в основном из местных калифорнийских продуктов, мяса и рыбы. Вина и напитки подаются местные или итальянские.
Кроме Найфельда, заведением, рассчитанным на 115 мест и созданным в здании бывшей автомастерской, владеют шеф-кондитер Анджела Пинкертон и партнер Мэтт Брюэр.
Кстати, сам ресторан располагается на втором этаже здания. А на первом трое совладельцев в ближайшее время откроют кафе Theorita. Так зовут бабушку Анджелы.
Белорусские корни Найфельда
Дэвид стал первым в своей семье, кто родился уже не в Беларуси, а в США. Он вырос в Аламеде – городе на острове рядом с Сан-Франциско.
Как рассказывают масс-медиа, родители Найфельда связаны со сферой здравоохранения. Мама Галина работает мануальным терапевтом, а папа Марк продает медицинское оборудование.
Родители много трудились, поэтому за будущим шеф-поваром и его братом в детстве часто присматривали бабушки. Готовили они, естественно, то же, что и в Беларуси.
С раннего детства Дэвид начал готовить для себя и сам. А в 13 лет стал подрабатывать в местном кафе, чтобы ни от кого не зависеть в плане карманных денег.
Позднее он окончил Кулинарный институт Америки, и с тех пор работал в элитных ресторанах: Eleven Madison Park и Cru в Нью-Йорке, Joël Robuchon в Лас-Вегасе и Aqua в Сан-Франциско.
В итоге Найфельда привлекла именно итальянская кухня. Он часто принялся ездить в Италию, где учился у местных шеф-поваров, а также сам много экспериментировал в этой области.
В интервью 34-летний Дэвид рассказывает, что по характеру он боевой и неуступчивый. Пошел в отца, который был таким же задирой и учил сына отстаивать свои позиции.
Мама же работает неподалеку от Che Fico. «Сможет приехать на обед с давними знакомыми и сказать, что это ресторан ее сына. И для меня это значит больше, чем все остальное», – говорит Дэвид.