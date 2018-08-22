Война будущего: США реформируют пехотные отделения и роты 3 22.08.2018, 10:27

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Корпус морской пехоты США проводит масштабную реорганизацию.

"Все, во что одет морпех, начиная с обуви и заканчивая носками, устройствами и шлемом, все это подлежит замене", - говорит командующий. "Сейчас у нас есть достаточно средств, чтобы это осуществить, следовательно, это нужно сделать незамедлительно. Мы должны сделать так, чтобы это произошло сейчас, так как я не могу ручаться, что мы и дальше будем получать достаточное финансирование".

Об этом пишет Сидни Фридберг в журнале BreakingDefense.

Корпус морской пехоты США реорганизует свои пехотные подразделения для будущих высокотехнологичных конфликтов, в которых войска должны рассредоточиваться, чтобы избежать высокоточных ударов противника.

Командующий Роберт Неллер заявил вчера вечером (3 Мая 2018 года, – ред.) что для того, чтобы проводить подобные "распределенные операции", небольшие подразделения морских пехотинцев будут комплектоваться специалистами по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), разведке, снабжению и другим сферам, чтобы такие подразделения могли действовать более независимо от вышестоящего командования. Компромисс достигается за счет устаревшей огневой мощи: численность пехотных отрядов сократится с 13 до 12 человек, в то время как в пехотных батальонах будет меньше мощных средств огневой поддержки, таких как 81-мм минометы и противотанковые ракетные комплексы с проводной системой управления (TOW).

Не все изменения еще утверждены, но пока не вышел официальный бюллетень, Неллер озвучил следующие шаги, обращаясь к участникам торжественного ужина в честь награждения членов Ассоциации морских пехотинцев:

Каждое пехотное отделение будет иметь собственный мини-квадрокоптер для разведки обстановки, и оператора, который будет им управлять. При этом численность отделения сократится с 13 (три отряда автоматчиков по четыре человека плюс командир отделения) до 12 морских пехотинцев (три отряда автоматчиков по три человека плюс группа командования, включающая в себя командира отделения, помощника командира отделения и "оператора систем вооружения отделения"). Каждый пехотинец будет вооружен современной автоматической штурмовой винтовкой M27 с пламегасителем, вместо более легкого и менее мощного карабина M4 или M16.

Все пехотные отделения также будут укомплектованы операторами БПЛА, которые, как и члены группы командования отделения, также получат M27.

Во всех ротных штабах будет свое разведывательное подразделение, закаленное непредсказуемостью операций в Афганистане и Ираке; оператор БПЛА для проведения разведывательных операций; специалист по борьбе с вражескими БПЛА, который будет противостоять разведывательным действиям противника с использованием дронов; и специалист по снабжению, который будут обеспечивать отряд всем необходимым.

Каждый батальон получит взвод боевого инженерного обеспечения и пересмотрит состав роты огневой поддержки. Количество расчетов переносных ракетных комплексов Джавелин увеличится с восьми до двенадцати, а дальность поражения ракет будет увеличена с помощью усовершенствованного блока управления. В то же время количество более тяжелых (и более старых) ракетных пусковых установок TOW сократится вдвое - с восьми до четырех, а количество 81-мм минометов - на четверть, с восьми до шести. Роты огневой поддержки также получат внедорожники Polaris MRZR для транспортировки тяжелого снаряжения. Однако личный состав этих подразделений по-прежнему будет вооружен карабинами старого образца М4.

Во время общения с прессой после торжественного ужина, комментируя изменения в ротах огневой поддержки, Неллер сказал: "Я полагал, что мы могли бы немного избавиться от лишнего веса, что, как я ожидаю, позволит увеличить дальность поражения и эффективность оружия. Этому также будут способствовать другие средства поражения, такие как Switchblade, которые, как я думаю, будут в распоряжении отделения, взвода и роты". Switchblade (англ. - нож с выбрасываемым лезвием) - это беспилотный летательный аппарат, который способен как обнаруживать цели, так и пикировать на них с последующим самоподрывом (его также можно охарактеризовать как ракету, которая может использоваться в разведывательных целях).

"Риск есть"

По словам Неллера, даже учитывая нынешнее щедрое финансирование, придется неизбежно столкнуться с дилеммой. "Риск есть", - признался он журналистам. "(Но) если вы помните, мы только что говорили об укомплектовании рот разведывательными и логистическими подразделениями ... операторами БПЛА / и специалистами по борьбе с вражескими БПЛА. Я также увеличил количество расчетов комплексов Джавелин (в составе роты огневой поддержки) на четыре единицы. Мне придется покрыть расходы на все это".

Неллер сообщил, что некоторые из этих изменений, такие, как перевооружение винтовками M27, уже происходят. "Мы начнем принимать на вооружение эту винтовку, как только она окажется в наличии у производителя. Однако другие вещи займут больше времени", - сказал он. "Для некоторых из них понадобятся месяцы. Другие займут еще больше времени. Не стоить думать, что завтра мы проснемся, и все уже будет готово".

M27 - это по большому счету боле тяжелый карабин M16 с большей убойной силой, прицельной дальностью стрельбы и более надежными механизмами. (В частности, в ней мудреная система автоматики с использованием энергии газов, используемая в семействе карабинов M16, заменена на простой поршневой механизм). Изначально эта штурмовая винтовка закупалась для пехотных отделений как оружие, обеспечивающее высокую плотность огня, чтобы заменить M249 SAW (фактически - легкий ручной пулемет). Но теперь Неллер вооружает ею всех пехотинцев, разведчиков и саперов в составе морской пехоты. Высвободившийся за счет этого излишек карабинов М4, будет использован для вооружения войск, не относящихся к пехоте. Впоследствии Неллер сказал об M4 следующее: "Это будет оружие, которым мы вооружим всех остальных, поскольку это оружие нового образца, и оно легче".

Оператор БПЛА, который будет в составе отделения, тоже получит мощный карабин M27. "Ведь этот морпех тоже является пехотинцем , - сказал Неллер. "Ему тоже придется сражаться ... Он такой же член отделения, как и все остальные", у которого такая же военно-учетная специальность, что и у других пехотинцев.

На самом деле Неллер вооружает всех членов пехотного взвода одинаковым оружием, чтобы вражеским снайперам было сложнее выбрать в качестве цели, скажем, оператора БПЛА или командира взвода. "Я хочу, чтобы все члены подразделения выглядели одинаково. Я не хочу, чтобы какой-нибудь злоумышленник сказал: "смотрите, у того или этого парня такое-то оружие, поэтому его нужно убрать в первую очередь", говорит командующий. "Когда бы я ни появлялся на поле боя в Ираке (например, посещая подразделения на передовой), я всегда носил карабин, и все мои ребята молились, чтобы мне не пришлось его использовать, но я это делал в целях маскировки".

Здесь возникает еще одна дилемма: карабин M4, который стал стандартным оружием в Ираке и Афганистане, будучи значительно легче, чем винтовка M16, M27 весит значительно больше даже без уже ставшего традиционным пламегасителя. Добавьте к этому мини-дрон, прибор ночного видения, лазерный целеуказатель и другую высокотехнологичную экипировку, и весь этот вес с большой долей вероятности истощит силы пехотинца во время длинных марш-бросков.

Распределенная война будущего: США реформируют пехотные отделения и роты 05

Морские пехотинцы отрабатывают стрельбу из противотанковых комплексов Javelin

Поэтому, пообщавшись с личным составом 3-го батальона 5-го полка морской пехоты, который опробовал на себе множество образцов новейшей экипировки, используемой сейчас морпехами всех подразделений, Неллер выяснил, что "их больше всего беспокоил тот же вопрос, что и меня: [пехотинцу] приходится носить на себе слишком много вещей, и они слишком много весят. Нельзя постоянно увеличивать общий вес этих вещей".

Морские пехотинцы пересматривают каждый предмет экипировки, которую носят пехотинцы. "Мы будем бороться за каждую унцию", - сказал Неллер. Он возлагает большие надежды на новые виды боеприпасов, в которых используются гильзы не из металла, а из более легких полимерных материалов, которые распадаются во время стрельбы, хотя они еще не приняты на вооружение.

Изменения, о которых было объявлено вчера вечером, - это только начало. У корпуса морской пехоты есть еще много технологий для внедрения в долгосрочной перспективе:

- новые высокоточные ракеты с большой дальностью действия для артиллерии, в том числе способные поражать морские цели - проект, над которым морские пехотинцы работают совместно с сухопутными войсками;

- малогабаритные системы противоракетной обороны для бронетехники, именуемые также динамической защитой, способные сбивать противотанковые ракеты на подлете, - еще одна совместная разработка морпехов и сухопутных войск;

- корабельный разведывательный беспилотный ЛА также известный как MUX;

- новая боевая разведывательно-диверсионная машина, которая позволит сухопутным войскам использовать сетевые возможности и приборы обнаружения, применяемые на истребителях F-35;

- новые средства противовоздушной обороны, в том числе с использованием инициативы Other Transaction Authority, позволяющей быстро обеспечить финансирование совмещения готовой к массовому производству ракеты с уже существующими морскими радарами и системами наведения без дополнительного согласования с руководством;

- создание дополнительных танковых рот, а также батальонов высокомобильных ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения.

Неллер заверил участников торжественного мероприятия, что при текущем уровне финансирования они также собираются внедрить множество более мелких улучшений. Однако нынешнее щедрое финансирование может скоро прекратиться, принимая во внимание то, что в 2020 году должны вступить в силу некоторые разделы закона о контроле за расходованием бюджетных средств.

"Все, во что одет морпех, начиная с обуви и заканчивая носками, устройствами и шлемом, все это подлежит замене", - говорит командующий. "Сейчас у нас есть достаточно средств, чтобы это осуществить, следовательно, это нужно сделать незамедлительно. Мы должны сделать так, чтобы это произошло сейчас, так как я не могу ручаться, что мы и дальше будем получать достаточное финансирование".