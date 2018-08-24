Видеофакт: Люди впервые сыграли в теннис в невесомости

Видеофакт: Люди впервые сыграли в теннис в невесомости2
- 24.08.2018, 9:55
Астронавты провели турнир на МКС.
21 августа астронавты NASA Эндрю Фьюстел, Рики Арнольд, Серина Ауньен-Ченселлор и Александр Герст попытались сыграть в теннис на Международной комической станции. Об этом собщает space.com.
Игру приурочили к началу теннисного турнира US Open.
Теннисная ассоциация США начала работать с Фьюстелом с декабре 2017 года, чтобы попытка игры удалась. Ее цель - заинтересовать игроков в теннис в исследовании космоса.
Астронавты на МКС должны тренироваться по меньшей мере два часа каждый день, чтобы поддерживать в форме мышцы и кости. Поэтому теннис - это тоже часть жизни в космосе.
From 🚀 to 🌎 @nasa’s @Astro_Feustel & @delpotrojuan #TMinusNetGeneration https://t.co/w8jvGLiOCk— US Open Tennis (@usopen) 21 августа 2018 г.