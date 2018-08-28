Евродепутат Бронис Ропе: Думаю, санкции ЕС против Беларуси вернутся снова 1 28.08.2018, 20:03

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Бронис Ропе

ФОто: alkas.lt

Член делегации Европарламента по связям с Беларусью не исключил возвращения санкций из-за давления на СМИ.

Были обыски, допросы, сутки в изоляторе на Окрестина, уголовное дело, теперь же – ограничение свободы передвижения. Следственный комитет запретил выезжать за границу независимым журналистам, которые проходят по так называемому «делу БелТА». Война СМИ за место под солнцем или просто очередная волна давления со стороны властей?

Белорусским журналистам и редакторам, которые проходят в качестве подозреваемых по резонансному «делу БелТА», ограничили право на выезд за рубеж. Соответствующее постановление представителям БелаПАН, «Тут.бай» и «Дойче Вэле» вручил Следственный комитет, пишет «Белсат».

«Мне кажется, это просто мелкая пакость, призванная подпортить жизнь и профессиональные планы», – говорит международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

«Логика Следственного комитета мне абсолютно непонятна. Учитывая, что со времени моего освобождения из-под стражи прошло достаточно времени для того, чтобы я покинула территорию Республики Беларусь, если бы у меня был такой преступный умысел», – говорит главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Настоящей причиной такого решения главный редактор БелаПАН называет желание властей максимально ограничить контакты фигурантов «дела БелТА» с представителями международного сообщества. Однако, даже без этого «дело БелТА» получило широкий резонанс за пределами Беларуси: об арестах, обысках и уголовных делах в отношении белорусских журналистов написали ведущие иностранные медиа, а действия белорусских властей осудили в Брюсселе.

«Тот аванс, который дал Евросоюз – это снятие санкций, это возможность одалживать деньги в европейских банках и так далее – я думаю, он исчезает. И если и дальше такие меры будут иметь место, я думаю, что санкции вернутся снова», – говорит Бронис Ропе, член делегации Европарламента по связям с Беларусью.

Пока же в Беларуси под давлением не только независимые журналисты, но и популярные блогеры. Так, в отношении брестского «народного репортера» Сергея Петрухина ведётся сразу два уголовных дела. Интересуются правоохранители и автором популярного ютуб-канала Нехта: уже более полугода Следственный комитет проверяет, оскорбил ли блогер в своих сюжетах диктатора.