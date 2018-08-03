«Лукашенко занервничал, узнав о реакции людей на его «инсульт» 29 3.08.2018, 13:33

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Это все хорошо, но перемены в Беларуси должны происходить с нашим участием.

Об этом сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк, комментируя ситуацию, связанную с недавними слухами о тяжелой болезни Лукашенко:

- Учитывая то, как быстро распространилась эта новость, можно сказать, что слухи, «сарафанное радио» стали для белорусов одним из наиболее авторитетных и оперативных источников информации.

Все, кто узнавал о болезни диктатора, с радостью реагировали на нее, а многие даже заранее праздновать начали. Мне не удалось встретить ни одного человека, который пожалел бы Лукашенко.

Это плохой знак для него самого и для обслуживающих его идеологов, сотрудников спецслужб и СМИ. Он показывает реальные настроения большинства людей, с нетерпением ждущих кончины тирана, а также то, как быстро, несмотря на цензуру и блокировку сайтов, распространяется неподконтрольная властям информация.

Многие также отметили, что появившийся после своего исчезновения на фотографиях и в телевизоре Лукашенко выглядел не сильно здоровым. И шутки про похороны были заранее подготовлены и отрепетированы, поэтому и выглядели неубедительно. Наверное диктатору донесли про настроения в обществе, вызванные новостью об инсульте, раз он занервничал и стал так спешно и топорно ее опровергать. Раньше такого не было — Лукашенко обычно не реагировал на информацию о его болячках.

Также нужно обратить внимание на реакцию России. Там про болезнь диктатора написали многие крупные издания, причем не ожидая подтверждения этой новости. А слова «революция» рядом с названием нашей страны я так часто никогда не встречал. Это значит, что российские спецслужбы имеют четкую стратегию на случай каких-то ЧП со здоровьем диктатора. Также понятно, что для Лукашенко места в этом плане нет. Как и для патриотов Беларуси, скорее всего. А то, что утечка информации об инсульте произошла в одно время с усилением информационной войны против Лукашенко и перед его встречей с Путиным, дает основания полагать, что план уже начинают осуществлять.

Все это, конечно хорошо, но не хотелось бы, чтобы перемены в Беларуси происходили без нас. Наблюдать за такой захватывающей постановкой, как революция, не так интересно, как быть ее участниками. Поэтому нам нужно меньше надеяться на других и быть готовыми решить проблему Лукашенко самим.