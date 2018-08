Белорусы создали уникальный сервис, который не дает ошибиться 1 3.08.2018, 13:59

Фото: budzma.org

«Добрапіс» поможет избегать ошибок в белорусскоязычных текстах.

Каждый день мы пишем много текстов: переписка по работе, переписка с родными и друзьями, да мы же не перестаем строчить в социальных сетях! Сервис «Добрапiс», который был создан белорусскими специалистами, уже который год помогаем избегать ошибок в белорусскоязычных текстах. О создании онлайн сервиса, его возможностях и жизни «до» и «после» «Добрапіса» нам рассказала руководитель языковой службы «Белсата» Анастасия Матяш, пишет сайт телеканала «Белсат».

Лень – двигатель прогресса. И история «Добрапіса» началась с лени. На планерке руководитель языковой службы «Белсата» Дмитрий Савко подтрунивал над журналистами за небрежную подготовку текстов и призывал быть более внимательными, ведь каждый школьник знает: перед «что» нужно ставить запятую. Если ее на месте нет – то это не от незнания правил. «А вот была бы онлайн-программа, которая бы проверяла тексты…», – размечтался вслух Кирилл Смягликов. «Программа не будет расставлять за вас запятые», – строго заметил Дмитрий, но немного подумал и добавил, что создать такую программу можно. Дмитрий обратился к программисту Алесю Булойчику, известному своим участием во многих полезных белорусских ресурсах, и через какое-то время появился сервис.

В современном мире, когда жизнь ускоряется, экономия человеческого и временного ресурса – большое дело. Зачем делать то, что может делать машина? В нашем случае программа.

«Добрапіс» – это многофункциональный языковой сервис, включающий в себя спеллчекер, конвертер латиницы и базу иноязычных наименований. Спеллчекер проверяет орфографию в двух правописаниях, официальном и классическом, дореформенном. Для автора программы «Добрапіс», Дмитрия Савко, была важна поддержка и развитие достижений свободного использования языка – независимо от правописания. Белорусские реалии таковы, что у нас два правописания – соответственно, две закладки для проверки текстов.

Доверие к информации зависит от того, как эта информация представляется. Она не дойдет до адресата, если ему придется продираться через дебри ошибок набора. А программа экономит наши ресурсы, человеческие, временные. Она выделит слова с ошибками, а мы концентрируемся на других задачах. Словарная база наркомовской части – более полутора миллиона слов и словоформ.

В условиях, когда белорусы не имеют нормального большого словаря, который бы включал лексику из всех возможных слоев и сфер, это немало. И очень важно, что ресурс развивается, мы пополняем словарь. Тарашкевицкая часть более скромная, там около миллиона двухсот тысяч слов и форм, но оно и понятно, ведь «Белсат» пользуется официальным правописанием, сигналы, что определенного слова или формы нет в классической части проверки орфографии, получаем редко.

Конвертор латиницы поможет грамотно передать белорусские наименования в иноязычных вариантах сайтов или прописать адреса интернет-страниц – латиницей по-белорусски. Белорусский язык – двуграфичный.

Белорусская латиница – вполне самостоятельная графическая система, со своей историей и длинной практикой использования. В 1920-е годы среди языковедов серьезно обсуждалось предложение перейти с кириллицы на латиницу как единственный белорусский шрифт. Не удивительно, что советские власти квалифицировали эту тенденцию как вредительскую. Богатые наработки языковедов учли и при составлении официального документа, согласно которому рекомендуется оформлять белорусские наименования в иноязычных текстах: в 2007 году Государственный комитет земельных ресурсов, геодезии и картографии Беларуси утвердил последние изменения в «Инструкцию по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита».

Инструкция имеет обязательный для исполнения характер: «2. Требования настоящей Инструкции обязательны для всех министерств, республиканских органов государственного управления, учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности, физических лиц, включая иностранные, имеющих специальные разрешения на право осуществления деятельности в области географических названий Республики Беларусь». Эту же инструкцию утвердили в ООН для передачи белорусских наименований в латинографичных языках (National System of Geographic Names Transmission into Roman Alphabet in Belarus. Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names.New York, 21–30 August 2007).

Она и положена в основу конвертера «Добрапіс».

Но наша гордость – это база иноязычных наименований, адаптированных на белорусский язык с десятков языков, и распространенных (английский, французский, немецкий, испанский, славянские языки), и более редких и экзотических (греческий, китайский, японский, корейский, грузинский, армянский, арабский, курдский, африкаанс).

Это уникальный онлайн-справочник. Несколько лет он жила в моем блокноте, я пыталась структурировать знания, полученные от Дмитрия (Савко написал диссертацию об адаптации иноязычных собственных названий) на страницах ежедневника за 2008 год, после воплотилась в вордовский файл, а с появлением «Добрапіса» переехала в интернет .

База пополняется естественным образом – теми позициями, которых требует время. События Арабской весны принесли большой пласт названий с арабского: географические названия, политики, названия военных группировок.

Курдские протесты – база пополняется курдскими наименованиями. Извержение вулкана в Исландии – имеем готовые для использования в белорусском тексте исландские названия. Чемпионат мира по футболу – добавляем пласт новых имен спортсменов, включаем в актуальный список клубы и стадионы. Показ моды приносит названия брендов и имена модельеров, а новости в области высоких технологий – названия космических аппаратов, роботов и имена изобретателей. Таким образом закладка сервис охватывает все сферы жизни, где хоть что-то происходит. Это трудоемкий сложный процесс, но у нас квалифицированные специалисты, ни одна позиция не попадает в базу, не пройдя верификацию. Теперь в закладке «Имена собственные» 38 121 позиций, и число растет чуть ли не каждый день.

Иногда вспоминаю «додоброписные» времена, заглядывая в коллекцию ошибок набора журналистов: сістэма парвасуддзя, 1 красавіка іх ыбло ўжо на амаль 18 з паловай трыльёнаў, ён папросту абарзіўмяне, коля ягоных сяброў (пра Лукашэнку).

Читать смешно, но настроение поднимают не перекрученные слова, а то, что ошибок набора теперь можно избежать.

Грамотность текстов – это как личная гигиена. Никому не хочется слушать лектора, у которого немытая голова, пожеванная грязная рубашка и плохая дикция, даже если он умнейший ученый и рассказывает уникальные вещи. Так же трудно поверить тексту, если к смыслу нужно пробиваться тропу через дебри неграмотности. Даже если текст по-белорусски и без цензуры.

Пользоваться сервисом призываю абсолютно всех, не только людей, которые должны на работе писать тексты. Письменная коммуникация в современном мире происходит непрерывно: блоги, переписки, страницы в социальных сетях полны ошибок. Если ты хочешь выступать «со сцены», прогони свою речь через проверку. Это займет меньше минуты и спасет от позора. Умных и грамотных людей много, они видят твои ошибки и делают выводы и не обязательно тебе об этом скажут. У каждого есть привычка причесываться и чистить зубы, так же нужно заботиться и о чистоте текста.

Важно, что «Добрапіс» — живой и развивающейся сервис. Программа обновляется, совершенствуется.