Премьер Македонии призвал переименовать страну 3.08.2018, 14:59

Президент государства – против.

Премьер Македонии Зоран Заев призвал граждан принять участие в референдуме по вопросу смены названия государства на Республику Северной Македонии, сообщает «Радио Польша».

Речь идет о поддержке соглашения, подписанного с Грецией в июне этого года. В то же время президент Македонии, находясь в другом месте, раскритиковал решение кабинета министров Заева. Оба выступления имели место в день государственного праздника Македонии – День Республики.

Зоран Заев призвал граждан, чтобы в референдуме, который состоится 30 сентября, они поддержали смену названия страны. Новое название –«Республика Северной Македонии». Премьер подчеркнул, что это голосование за будущее, а новое название будет признано на международной арене.

В свою очередь македонский президент Георге Иванов в своем выступлении заявил, что он не принимает соглашения с Грецией. Он также подчеркнул, что его страна не является частной собственностью, которой можно торговать. Иванов отметил, что македонцы хотят стать членами ЕС и НАТО, но под собственным нынешним названием страны.

Оба выступления состоялись в День республики, во время торжеств, приуроченных восстанию против Османской империи.

В июне этого года после 30 лет споров Македонии с Грецией правительства Скопье и Афин пришли к соглашению по вопросу названия «Македония». Главы МИД обеих стран подписали соглашение о новом официальном названии Македонии.