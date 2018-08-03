Поезд «четырех столиц» начнет курсировать через Минск с 28 сентября 2 3.08.2018, 20:30

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Пассажирский состав соединит Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

Поезд «четырех столиц», который будет курсировать из Киева через Минск и Вильнюс в Ригу, запустят с 28 сентября 2018 года. Об этом telegraf.by рассказали в пресс-центр Белорусской железной дороги.

Поезд «четырех столиц» будет ходить по маршруту Киев (Украина) - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия). «Укрзализныця» по согласованию с железнодорожными администрациями трех государств в рамках реализации пилотного проекта назначила поезд №31/32 с 28 сентября.

Поезд будет отправляться из Киева в 13:42 28 сентября, 4, 12, 18 и 26 октября, 2, 8, 16, 22 и 30 ноября, 6 декабря. Время прибытия на станцию Минск-Пассажирский - 23:35. Поезд будет отправляться по дальнейшему маршруту в 00:02. В Вильнюс он прибудет в 04:25 и простоит на станции всего 5 минут. На станцию Рига-Пассажирская поезд прибудет в 09:05.

В обратном направлении поезд отправится из Риги в 11:10 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря. В Вильнюс он прибудет в 15:48, снова простоит 5 минут и отправится дальше. В Минске поезд будет в 20:17 (отправление – в 20:47), в Киеве – в 06:42.

Билеты на поезд начнут продавать за 45 суток до его отправления.