США хотят ограничить права России в Интерполе 3.08.2018, 22:35

Россия злоупотребляет механизмом красных уведомлений Интерпола.

Законопроект о резком ужесточении американских санкций в отношении России предусматривает ограничение права РФ на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц).

Как сообщает «Новое время», об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, который получило агентство.

С точки зрения сенаторов, которые разработали документ, Российская Федерация злоупотребляла механизмом красных уведомлений Интерпола с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов.

"Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством РФ механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма "красных уведомлений", - отмечается в законопроекте.

Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов, и таким лицам не должно быть отказано в получении политического убежища.

Также законопроект распространяет санкции на государственные ценные бумаги России со сроком погашения более 14 дней. Документ направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Сената.

Напомним, в четверг американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Автором является сенатор-демократ Роберт Менендес, соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ). Они характеризуют свою инициативу как "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".

Весной испанские правоохранители задержали по запросу России британского финансиста, главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, но вскоре отпустили.

Ранее Россия завела уголовные дела против ряда украинских политиков, в частности Арсения Яценюка, и пыталась объявить их в международный розыск, но безуспешно.