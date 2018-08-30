Как обманывают при покупке автомобиля с пробегом 7 30.08.2018, 19:45

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11 советов, как разузнать все больные места машины с пробегом.

Возьми в руки технический паспорт

Посмотри год выпуска по паспорту, а потом проверь его через идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах», — добавляет наш эксперт. Далее сверяй номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя, пишет maximonline.ru.

Открой капот

Все, что находится под ним, должно быть чистым. «Пыль и грязь может скрывать течи масла, — предупреждает Сергей. — И обрати внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых защелок».

Проверь все щели между элементами кузова

Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть одинаковой ширины по всей их длине.

Осмотри все колеса

Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто проблемы с ходовой частью», — уверен эксперт.

Осмотри кузов на предмет однотонности деталей

Окраска — верный признак того, что авто побывало в ДТП. Цвет везде одинаков? Машину могли окрасить целиком — сравни с цветом краски под резиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. Осмотри все резиновые и пластиковые детали — на них не должно быть следов краски.

Открой и закрой все двери

Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если нет — скорее всего, кузов поведен.

Взгляни на лонжероны

Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла говорят о том, что их вытягивали после ДТП.

Заведи мотор

Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым от выхлопных газов. Сергей Ткачев объясняет: «На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный дым — неисправность топливной системы, синий — в камерах сгорания масло, густой белый дым — тосол или вода».

Теперь поехали!

Прислушайся к машине. «При сбрасывании газа появляется ноющий звук — значит, изношены шестерни. Скрежет при переключении — изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключении — изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении нагрузки — изношены крестовины карданного вала», — объясняет эксперт.

Резко затормози на сухом асфальте

Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваешь модель с ABS, резина не должна визжать при торможении. Потом выйди и осмотри тормозной след: линии должны быть симметричны.

Найди прямой и ровный участок дороги и отпусти руль

Если машину уводит в сторону — нарушена геометрия подвески или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворотом — значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препятствие.