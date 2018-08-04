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Павел Северинец призвал бойкотировать чиновников

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  • 4.08.2018, 16:00

Главный виновник конфликта в Куропатах - власть.

К бойкоту чиновников, причастных к открытию ресторанного комплекса "Поедем поедим" возле урочища Куропаты, призвал сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

"Мы призываем белорусов к полному бойкоту этих персон: не здороваться, не сотрудничать, удалять из друзей в социальных сетях и так далее — до тех пор, пока не будет их публичного покаяния и компенсации нанесенного ими вреда", — написал политик в социальной сети "Фейсбук".


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