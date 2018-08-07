Топ-5 лучших семейных автомобилей Европы 7.08.2018, 19:02

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AutoTrader изучили представленные на европейском рынках семейные автомобили.

Как известно, семьи бывают самых разных форм и размеров, это утверждение справедливо и в отношении машин, давно ставших полноправными членами самых маленьких ячеек общества, пишет uzr.com.ua.

Предложение семейных автомобилей никогда не было таким разнообразным, как сегодня, но знаете ли вы, какие из них самые лучшие? Эксперты британского издания AutoTrader изучили представленные на европейском рынках семейные автомобили – ориентируясь на их размеры, сегмент и бюджет покупки.

Пятое место в рейтинге занял кроссовер Renault Captur — малолитражный «паркетник», созданный на базе хэтчбека Clio, имеет увеличенный дорожный просвет, более крупные габариты и, за счет этого, больше пространства внутри.

Peugeot-3008 Если же Каптюр показался вам слишком маленьким, к вашим услугам, занявший четвертую строчку новый Peugeot 3008 – завоевавший, кстати, звание «Авто года 2018 в Украине» в своем классе. При радующем глаз дизайне он способен обеспечить комфортным простором пять человек. И при этом предлагается по конкурентоспособной цене и отличается доступными эксплуатационными расходами.

Чешская Skoda «забила» за собой в рейтинге сразу два места. Это универсал Superb, одна из самых удачных моделей в сегменте D и завоевавший «серебро» 7-местный кроссовер Kodiaq – вместительный, хорошо оснащенный, а также более доступный, чем большинство его соперников.

SEAT Alhambra Что касается победителя рейтинга, то им неожиданно оказался 7-местный минивэн SEAT Alhambra.