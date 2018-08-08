Гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедимина 3 8.08.2018, 14:52

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Главная достопримечательность столицы Литвы снова готова принять туристов.

После почти восьмимесячного перерыва гора Гедимина и башня замка снова стали открыты для посетителей, заявляет Литовский национальный музей, пишет Delfi.

"Вильнюсцев и гостей города снова приглашают посетить гору Гедимина и башню замка. Все, кто хочет подняться на гору, могут пройти по исторической тропе со стороны реки Вилии", - говорится в сообщении.

В нём также говорится, что, благодаря принятию дополнительных мер безопасности, территория горы будет открыта для посещения с 7 до 21 часа.

Гора Гедимина была закрыта с 4 ноября 2017 года для восстановительных работ. Правительство на горе Гедимина в декабре прошлого года объявило чрезвычайное положение из-за опустошительных оползней.

Правительство на горе Гедимина в декабре прошлого года объявило чрезвычайное положение из-за опустошительных оползней.

В общей сложности на благоустройство горы Гедимина, включая ликвидацию аварийного состояния, более чем за два года было потрачено 3,7 млн евро.

В ходе работ по восстановлению были также проведены археологические исследования в поисках останков участников восстания 1863-1864 гг. - всего были найдены останки 17 повстанцев. По мнению археологов и историков, на холме мог быть захоронен 21 повстанец, в том числе найденные останки, как предполагается, повстанческих командиров Зыгмунта Сераковского и Кастуся Калиновского.

Археологи также обнаружили остатки здания, предположительно, построенного в XVI веке.

Ожидается, что работы по благоустройству будут завершены до 2022 года.