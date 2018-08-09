Как посол РФ лоббистам «Брекзита» горы золота обещал 9.08.2018, 17:13

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Российский бизнес вмешался во внутреннюю политику Великобритании.

В распоряжении Центра управления расследованиями (ЦУР) оказался проект консолидации российских золотодобывающих компаний, участие в котором должен был принять основной спонсор «Брекзита» Аррон Бэнкс. Документ был изучен экспертами Центра «Досье» совместно с изданием The Guardian.

Посредником в переговорах по сделке выступил посол России в Великобритании Александр Яковенко, с которым Бэнкс, потративший £12 млн на кампанию за выход Британии из ЕС, поддерживал регулярное общение незадолго до и после референдума. Это дает основания говорить о возможной роли российского бизнеса в попытках вмешательства во внутреннюю политику Великобритании.

Согласно презентации, в 2015 году кипрская компания Симана Поваренкина GeoProMining, производящая золото в России и Армении, планировала инкорпорировать до семи крупнейших золотодобывающих предприятий России. В их числе — концерн Highland Gold Mining (совладелец — Роман Абрамович) и Nordgold (основной акционер — Алексей Мордашов).

Главная цель проекта — объединить компании и составить конкуренцию лидеру по добыче золота ПАО «Полюс» (основные собственники — семья предпринимателя Сулеймана Керимова). Консолидация преподносится авторами проекта в качестве удачной бизнес-идеи по ряду причин. Так, в презентации отмечается, что в результате валютного кризиса 2014—2015 гг. и девальвации рубля российские золотые месторождения стали одними из наиболее дешевых в мире. При этом, учитывая, что месторождения привязаны к цене на золото, устанавливаемой в долларах США, российские компании с большой вероятностью могут рассчитывать на получение долларовых кредитов.

В качестве одного из основных аргументов инвестиционной привлекательности проекта его авторы приводят то обстоятельство, что долей в GeoProMining владеет дочка Сбербанка ООО «Сбербанк Капитал», что предоставляет «определенные уникальные возможности». Менее чем через две недели после референдума, Сбербанк объявил об увеличении своей доли в компании Поваренкина GeoProMining c 25,75% до 31,5%.

Симан Поваренкин известен в качестве совладельца сети «Шоколадница». Ранее он был партнером группы «Промышленные инвесторы» бывшего министра энергетики России Сергея Генералова. В 2007 году Поваренкин выкупил у него горно-металлургические активы и создал на их основе группу GeoProMining. С GeoProMining связан сын Аркадия Ротенберга Игорь, ставший партнером Поваренкина в проекте строительства сурьмяного завода в Асбесте Свердловской области.

Симан Поваренкин является членом ряда правительственных делегаций, в частности, он входит в состав делового совета при после России в Великобритании. В июне 2018 года издание the Guardian сообщило, что он попал в список 700 россиян, которым могут отказать в продлении инвестиционных виз в Великобритании. Поваренкин получил право на проживание в Соединенном Королевстве по визе жены, которая переехала в Великобританию пять лет назад, инвестировав не менее £2 млн. В ноябре 2014 года Ирина Поваренкина приобрела две квартиры в престижном районе Лондона Белгравия за £3,4 и £11 млн.

Поваренкин предложил Аррону Бэнксу инвестировать в проект 17 ноября 2015 года во время совместной встречи с Александром Яковенко. Примечательно, что на той же неделе стартовала финансируемая Бэнксом кампания в поддержку «Брекзита», который был выгоден Кремлю в качестве инструмента для ослабления ЕС.

В июне 2018 года The Times опубликовала переписку Бэнкса с Яковенко, из которой следует, что учредитель кампании по выходу Британии из ЕС регулярно общался с российским послом в 2015—2016 гг. На протяжении двух лет Бэнкс отрицал информацию о контактах с Яковенко, за исключением одной встречи.

В интервью Найджелу Фараджу на радиостанции LBC Бэнкс охарактеризовал ее как «пьяный обед»: «Мы выпили по четыре рюмки Сталинской водки, бренди и вина. Мы были очень пьяны. Посол, вероятно, был еще в худшем состоянии, чем были мы». По предположению Центра «Досье», избежать негативных последствий злоупотребления алкоголем Бэнксу помогло знакомство с традициями русского застолья, к которым его приобщила жена с уральскими корнями Екатерина Падерина.

Позднее Аррон Бэнкс признал три встречи с Яковенко, а в недавнем интервью изданию the New York Times подтвердил четвертую. В действительности, в течение нескольких месяцев Бэнкс обсуждал возможность сделки и вместе со своим советником Энди Вигмором неоднократно виделся с послом и другими сотрудниками дипломатического корпуса, в том числе с подозреваемым в шпионаже Александром Удодом, который недавно был выслан из Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Первая встреча Бэнкса и Яковенко состоялась по инициативе российского посольства 6 ноября 2015 года в лондонской резиденции посла. Тогда же во время шестичасового обеда Яковенко предложил Бэнксу участие в проекте золотодобычи.

О том, что Бэнкса крайне заинтересовала сделка свидетельствуют восторженные отзывы о проекте, которые он отправил своим партнерам Джиму Меллону и Эндрю Амберсу по электронной почте. Изданию the Guardian удалось выяснить, что в феврале 2016 года Бэнкс летал в Москву на переговоры, где встречался в том числе с сотрудниками Сбербанка. Однако в итоге договориться о сделке так и не удалось.

В своих свидетельских показаниях, представленных в Комитете по вопросам цифровых технологий, медиа и спорта парламента Великобритании, Бэнкс утверждал, что решение об отказе в участии в проекте он принял по рекомендации Питера Хамбро — основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk, которая должна была стать частью проекта консолидации. Бэнкс заверил, что, несмотря на встречу с Поваренкиным, у него отсутствуют какие-либо бизнес-интересы в России.

В комментарии изданию The Guardian он заявил, что у него нет никаких сделок или договоренностей с российскими золотодобывающими компаниями. По словам Бэнкса, «небольшая группа, состоящая из журналистов-заговорщиков из Channel 4, BBC и The Guardian, выступающих против «Брекзита», запустила клеветническую кампанию против него». Он также добавил, что разделяет радость по поводу «Брекзита» вместе с 17,4 млн англичан, которые верят в Британию.

Однако, по данным Центра «Досье», в апреле 2016 года, вскоре после референдума, Бэнкс обсуждал возможность участия в еще одной российской сделке. Российско-израильский предприниматель Илья Карась предложил Бэнксу инвестировать 3,4 млн долларов в два золотых месторождения в Гвинеи совместно с компанией Farina Gold Group.

Известно, что Симан Поваренкин также приглашал Бэнкса к участию в еще одном партнерском проекте — инвестировании в российскую группу алмазодобывающих предприятий «Алроса». В июле 2016 года государство выставило на продажу 10,9% акций, сократив свою долю до 33%. Пакет был оценен в 52,2 млрд рублей (приблизительно 800 млн долларов), тем самым приватизационная сделка стала крупнейшей за четыре года после введения санкций в связи с украинским кризисом.

Бэнкс был заинтересован в покупке доли «Алросы», однако в итоге акции приобрел не он, а его партнер Джим Меллон через свою компанию Charlemagne Capital. В 1990-х Меллон активно инвестировал в российский бизнес, что позволило ему заработать значительную часть состояния, которое сегодня оценивается приблизительно в 1 млрд долларов. Помимо того, что Меллон выступает партнером Бэнкса по многим бизнес-проектам, он также разделяет его политические взгляды. Меллон пожертвовал на кампанию в поддержку «Брекзита» от £50 до £100 тыс., при этом именно он познакомил Бэнкса с Найджелом Фараджем, одним из наиболее ярых критиков евроинтеграции в Британии.

Примечательно, что покупке акций «Алросы» в 2016 году предшествовала более ранняя сделка в октябре 2013 года. Согласно изданию the Guardian, компания Бэнкса Charlemagne инвестировала в проект, в качестве части консорциума Российского Фонда Прямых Инвестиций. В ходе IPO за $1,3 млрд было продано 16% акций компании, принадлежавших Российской Федерации и правительству Якутии.

Западные СМИ неоднократно сообщали о возможной роли директора Российского Фонда Прямых Инвестиций Кирилла Дмитриева в выстраивании российско-американских взаимоотношений. Дмитриев был первым официальным представителем России, который встретился с доверенным лицом избранного президента США Дональда Трампа в январе 2017 года.

Имя Дмитриева также возникло в связи с расследованием о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. На слушаниях комитета по разведке палаты представителей конгресса США глава американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс подтвердил, что встречался с Дмитриевым на Сейшельских островах 11 января 2017 года. По информации телеканала ABC, целью этой встречи, посредником в которой выступали Объединенные Арабские Эмираты, могло быть установление канала связи между Дональдом Трампом и Путиным. По сообщениям СМИ, жена Кирилла Дмитриева Наталья Попова дружит с младшей дочерью Путина Екатериной Тихоновой.

Помимо сделки с «Алросой» Джим Меллон выступил инвестором в еще одном российском проекте. По информации издания The Sunday Times, в 2012 году компания Меллона Regent Pacific заключила сделку с российским предпринимателем Андреем Панниковым, выступив соучредителем предприятия Bayfield Energy Holdings (позднее — Trinity Exploration and Production).

Бывший офицер КГБ Андрей Панников в 1988 году был выслан из Швеции в результате обвинения в шпионаже. Впоследствии он руководил нефтетрейдинговой компанией «Юралс», сотрудником которой в 1990-х гг. был Геннадий Тимченко.

Панников также участвовал в создании компании «Лукойл», которая фигурировала в недавнем скандале с Cambridge Analytica, расследуемом спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках дела о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. В расследовании также упоминается имя Александра Яковенко, выступавшего в качестве канала связи между Кремлем и представителями кампании Трампа.

Комментируя детали несостоявшейся сделки между Поваренкиным и Бэнксом изданию the Guardian, представитель лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что «новые обстоятельства переговоров поднимают вопрос о том, почему Кремль предложил Бэнксу и другим ведущим сторонникам «Брекзита» бизнес-сделку в преддверии референдума по выходу из ЕС.

Они также демонстрируют, что Бэнкс был не вполне честен в отношении степени своей вовлеченности в сделки с российским посольством». Брэдшоу призвал правительство инициировать расследование, схожее с американским, и поручить его Национальному агентству по преступности и полиции с целью проверки легитимности результатов референдума.

При том что нет никаких прямых доказательств, что Аррон Бэнкс или кто-либо из упомянутых представителей России могли повлиять на итог референдума о выходе Великобритании из ЕС или американских выборов, одни и те же люди и компании появляются в истории вероятного вмешательства России во внутреннюю политику иностранных государств. Сделка GeoProMining позволяет предположить, что дипломатические представители России могут продвигать собственные бизнес-интересы в странах, на которые Кремль стремится распространить свое политическое влияние.