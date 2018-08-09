Лига Европы: Минское «Динамо» сокрушило российский «Зенит» - 4:0 11 9.08.2018, 21:57

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Минчане забили питерцам четыре безответных мяча.

Столичное «Динамо» на своем поле разгромило «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 4:0, передает pressball.by.

Дублем во встрече отметился хавбек хозяев Урош Николич. Также отличились Владимир Хващинский и Нино Галович.

Ответный поединок пройдет 16 августа на стадионе "Петровский" в Петербурге без зрителей.

ДИНАМО Мн — ЗЕНИТ — 4:0

ДИНАМО Мн: Горбунов — Швецов, Галович (к), Яхая, Николич (Макась, 79), Роша, Иванов (Гуренко, 83), Бегунов, Хващинский (Капленко, 61), Шитов, Корзун.

Запасные: Игнатович, Соловей, Гаврилович, Наваловский.

ЗЕНИТ: Лодыгин — Анюков (к), Иванович, Краневиттер (Оздоев, 82), Ригони (Ерохин, 46), Дриусси (Заболотный, 46), Кузяев, Набиуллин, Шатов, Мевля, Эрнани.

Запасные: Лунев, Нобоа, Смольников, Чернов.

ГОЛЫ: 1:0 — Николич (12, со штрафного). 2:0 — Хващинский (32). 3:0 — Галович (41). 4:0 — Николич (67).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бегунов (34), Мевля (47+), Кузяев (70), Швецов (88), Шитов (92+).