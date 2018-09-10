Руководитель аппарата Академии наук Беларуси: Возможно, инопланетяне уже среди нас 20 10.09.2018, 19:02

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Петр Витязь не исключил, что жизнь на Земле возникла благодаря пришельцам из космоса.

Руководитель аппарата Национальной Академии наук Петр Витязь выступил с пламенной речью на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который проходит в Минске. В своем выступлении он не исключил, что жизнь на Земле возникла благодаря пришельцам из космоса.

«Наша Нива» поговорила с Петром Витязем о его теории.

«Возможно, когда-то такое и докажут. Я просто считаю, что это одна из гипотез, которая возможна. Лично я верю в такое, иначе бы такое не говорил. Теория Дарвина не подтверждается данными эволюции, которые изучаются учеными. Поэтому я придерживаюсь другой теории.

Земля заселялась не по теории Дарвина. Я считаю, что это было сделано людьми, которые приехали из других планет. Это мое мнение личное, а не Академии наук», — сказал Петр Витязь.

«Ученые полагают, что таких планет, как Земля, в галактике больше сотни. Вы же читали фантастику? Даже того же Беляева. Мы читали его в детстве и восхищались, а сегодня это стало частью нашей жизни. Так и здесь может быть!» — продолжает ученый.

Петр Витязь говорит, что сам не делает исследования по этой теме, просто имеет собственное мнение: «На многих скалах имеются артефакты, где изображены спутники, космические ракеты, космонавты в скафандрах, откуда они взялись?

Это один из доказательств того, что у нас на Земле побывали гости с других планет. Или находят скелеты человека, которые намного превосходят скелеты обычных людей. Кем они были? Много чего есть…»

«Возможно, и пирамиды египетские инопланетяне строили. Есть много загадок человечества, недоказанные до сих пор», — рассказывает Петр Витязь.

Мы спросили, верит ли ученый в то, что в ближайшее время может произойти контакт землян с инопланетными цивилизациями? «Почему нет? Конечно, может быть! Только я не знаю, на каком языке они будут говорить. А, может, такой контакт уже и был?» — «Так может, они уже среди нас?» — «Да-да. Может, они среди нас. Все может быть».