СМИ: К отравлению Скрипалей причастны шестеро россиян из отряда «Чистильщики» 3 11.09.2018, 7:44

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ФОТО: AFP

Они подстраховывали сотрудников ГРУ Петрова и Боширова.

К отравлению экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, кроме подозреваемых Александра Петрова и Руслана Боширова, причастны еще четыре человека. Об этом 8 сентября со ссылкой на источник в британских спецслужбах сообщил британский таблоид Daily Mirror (перевод – gordonua.com).

Собеседник издания заявил, что отряд, задействованный в отравлении Скрипалей, известен как The Cleaners ("Чистильщики"). По его словам, четверо неназванных участников группы занимались подстраховкой Боширова и Петрова. В частности, помогали следить за передвижениями Скрипалей, чтобы те не вернулись домой раньше времени.

Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта. Остальные "чистильщики" прилетели примерно в то же время, но в другие аэропорты.

Источник в разведке сообщил, что они использовали реальные идентификационные данные заключенных тюрем ЕС, поэтому визы им не потребовались. Собеседник Daily Mirror отметил, что Боширов и Петров за год до инцидента несколько раз посещали Великобританию, чтобы "оставить паспортный след" – поэтому их приезд в марте 2018 года не вызвал подозрений.

Источник заявил, что сотрудники ГРУ использовали классическое прикрытие: изображали богатых россиян, заинтересованных в покупке недвижимости.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок" в марте 2018 года в британском Солсбери. Женщину выписали из больницы в апреле, а бывшего шпиона – в мае.

Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает. 5 сентября в прокуратуре Британии назвали имена подозреваемых в нападении на Скрипалей, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами Главного разведывательного управления РФ. Она добавила, что Великобритания не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых.

По словам Мэй, Лондон выдал европейский ордер на их арест и вскоре выдаст "красную карточку" Интерпола. В МИД РФ заявили, что фото и имена Петрова и Боширова ничего им не говорят.

Издание The Sun писало 6 сентября, что Петров и Боширов – не настоящие имена, при этом секретная служба Великобритании располагает подлинными данными этих людей. Мэй подчеркнула после оглашения информации о подозреваемых, что Лондон намерен добиваться расширения санкций ЕС против России.