Украинский Томос и белорусская независимость 4 Протоиерей Сергей Горбик, «Крыніца»

11.09.2018, 10:33

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Белорусским православным верующим нужно сделать следующий шаг.

События, связанные с созданием объединенной Поместной Православной Церкви в Украине, уже не один месяц привлекают к себе внимание не только православных верующих всего мира, но и практически всех христиан традиционных конфессий. Не являются исключениям и белорусы, которые все больше задумываются о последствиях предоставления Константинополем Томосу об автокефалии Украинскому Православию для Беларуси, особенно — Белорусского Православия. В этой небольшой статье мы попытаемся ответить на некоторые ключевые канонические вопросы.

Сразу нужно отметить, что само начало процедуры предоставления Томоса Украине базируется на очень важном для нас факте, а именно на том, что Киевская митрополия является канонической территорией Константинопольского патриархата, а передача ее под власть Московского Патриархата незаконна. Даже больше, Вселенский патриарх четко возразил сам факт такой передачи и подчеркнул: в конце XVII в. разговор шёл лишь о предоставлении Московскому патриарху права рукополагать Киевского митрополита. При этом каноническая территория Московского патриархата, именно ее Западные пределы, признаются Константинополем в варианте 1589 года и это очень важно для Беларуси, так как в этом случае ее территория никогда не входила в состав канонической территории Московского Патриархата.

Естественно, Константинопольский патриархат от конца XVII – и до начала ХХ веков не имел никакой возможности силой восстановить свой контроль над Киевской митрополией или какой-то ее частью. Но когда Российская империя рухнула и на территории Киевской митрополии появились новые независимые государства, Вселенский патриарх сразу открыто заявил о своих канонических правах. Именно на этом основании произошло предоставление автокефалии Польской Православной Церкви в 1924 году, которое было признано всеми Поместными Православными Церквами, кроме Российской Православной Церкви, которая, кроме собственных имперских амбиций, находилась под контролем большевиков.

У читателя может возникнуть логичный вопроса: а как все это соотносится с современной Беларусью и ее православными верующими? Ведь восстановление Киевской митрополии практически невозможно.

Действительно, никто не говорит о возрождении исторической Киевской митрополии, территория которой на сегодня поделена между пятью независимыми государствами: Беларусью, Польшей, Литвой, Украиной и западной частью России. Тем более, что в Польше уже есть собственная Поместная Православная Церковь, а в Украине она вскоре появится. Речь идет о том, что в своем выборе канонического статуса (автокефалия или автономия Константинопольского патриархата) белорусские православные никак не связаны амбициями Москвы, так как их судьбу может единолично решить Константинопольская патриархия.

Более того, хотя предоставление автокефалии не прописано в православных канонах, существуют 17 правило IV и 38 — VI Вселенских соборов, где четко говорится, что «государственным и земельным разделением пусть наследует и разделения церковных дел». Именно на этом основании были предоставлены автокефалии большинству современных Православных Церквей: Болгарской, Румынской, Сербской и т.д., а в современный новейший период — автономия Константинопольского Патриархата Православной Церкви Эстонии.

В развитие утверждения исключительной прерогативы Константинопольского патриархата в деле предоставления автокефалии свидетельствуют и решения последнего Синаксиса, который состоялся 1-3 сентября 2018 года в Константинополе. В его решении четко определяется, что только Вселенская патриархия может предоставлять автокефалию и не должна ни с кем это согласовывать.

Таким образом, предоставление Константинополем автокефалии Украинскому Православию практически означает тот факт, что белорусские православные верующие находятся в шаге от аналогичного статуса. Его предоставление зависит только от наличия их желания и политических обстоятельств в стране, так как на сегодня эксклюзивное положение Белорусского Экзархата РПЦ поддерживается исключительно с помощью государственного репрессивного аппарата и ряда законодательных актов.

Протоиерей Сергей Горбик, «Крыніца»