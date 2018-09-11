Отток капитала из России вырос почти в три раза 11.09.2018, 19:31

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По данным ЦБ РФ, в январе-августе 2018 года частный сектор вывез из РФ $26,5 миллиардов.

Темпы роста оттока капитала из России продолжают расти. Если за январь—июль 2018 года из страны частным сектором был вывезен $21,5 млрд (против $8,7 млрд за первые семь месяцев 2017 года), то по итогам января-августа объем оттока капитала вырос до $26,5 млрд против $9,6 млрд за тот же период прошлого года, следует из сообщения Банка России, передает РБК.

Таким образом, общий объем чистого вывоза капитала частным сектором за первые восемь месяцев 2018 года оказался в 2,76 раза больше, чем в январе-августе 2017 года. В январе-июле разница по годам составляла менее 2,5 раз.

Изначально ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам 2018 года составит $19 млрд, однако санкции заставили регулятора повысить прогноз до $30 млрд.

В начале сентября 2018 года свой прогноз по оттоку капитала в текущем году более чем вдвое повысило Минэкономразвития — с $18 млрд до $41 млрд. В ведомстве отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и усиление внешнеторговых ограничений негативно сказались на склонности инвесторов к вложениям в развивающиеся экономики.