Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Молдовой - 0:0 12.09.2018, 0:03

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Белорусские фанаты проявили себя лучше сборной: они поддерживали команду множеством БЧБ-флагов.

Фанаты сборной Беларуси приехали Молдову с файерами и множеством БЧБ-флагов. Они поддерживали команду куда громче местных, пели «Воины света» и другие патриотические песни, передает «Трибуна».

Матч в Кишиневе завершился со счетом 0:0.

Фото c сайта by.tribuna.com

Молдова — Беларусь — 0:0

Молдова: Кошелев, Рябчук, Карп (Кочук, 63), Посмак, Епуряну, Ионицэ, Гацкан, Гынсарь, Граур, Антонюк (Платика, 86), Николаеску (Дамашкан, 68).

Запасные: Кожокарь, Пащенко, Раку, Антон, Намашко.

Беларусь: Черник, Шитов, Политевич, Мартынович, М.Володько, Драгун, Маевский, Брессан (Кендыш, 77), Нехайчик (Баланович, 72), Стасевич, Лаптев (Сарока, 59).

Запасные: Ю.Ковалев, Матвейчик, Шикавка, Гутор, Климович, Корзун, Поляков, Риос, Сиваков.

Предупреждения: Николаеску (45); М.Володько (73).

Лига D. Группа 2: Люксембург — 6 (2), Беларусь — 4 (2), Молдова — 1 (2), Сан-Марино — 0 (2).