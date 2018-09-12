Первую аудиозапись Дэвида Боуи продали на аукционе за $51 тысячу 12.09.2018, 14:05

Дэвид Боуи

Фото: AP

Запись «Я никогда не мечтал» вызвала невероятный ажиотаж среди участников торгов.

Первая аудиозапись покойного британского рок-музыканта Дэвида Боуи ушла с молотка за 39,4 тысячи фунтов стерлингов (свыше 51 тысячи долларов). Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Новое время»).

Запись I Never Dreamed («Я никогда не мечтал»), которая вызвала невероятный ажиотаж среди участников торгов, Боуи исполнил в 1963 году в 16-летнем возрасте. Тогда певец входил в состав группы The Konrads.

Согласно оценке экспертов, стартовая цена лота была в четыре раза меньше итоговой. Бобина с ценной пленкой была обнаружена в начале 2018 года на чердаке в старой корзине для хлеба.

Дэвид Боуи был известен своим характерным голосом и новаторской манерой исполнения, музыкант оказал огромное влияние на многих современных вокалистов. 8 января 2016 года, в день своего 69-летия и через два дня после выпуска альбома Blackstar Боуи скончался от рака печени.