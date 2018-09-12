Завтра ожидается до +26°С 12.09.2018, 15:27

Стало известно, какой будет погода до конца недели.

13 сентября погоду Беларуси будет определять в основном малоактивный фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Ночью по северной половине, днем преимущественно по юго-востоку страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +18..+23°С, по югу-востоку до +26°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 сентября страна в основном окажется в поле повышенного атмосферного давления, лишь в южных и западных районах страны скажется влияние фронтальных разделов. Ночью в отдельных районах Гродненской и Гомельской областей, днем преимущественно по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по югу +13..+15°С, максимальная днем +15..+22°С, в юго-восточных районах +23..+25°С.

15 сентября погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северу до +15°С по югу, максимальная днем +14..+21°С, по юго-востоку +22..+25°С.

Внимание! В ближайшие дни во многих районах по юго-восточной половине Беларуси сохранится высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!