У россиян резко упало доверие к телевидению 2 13.09.2018, 17:43

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Фото: AFP

Доверие к интернет-изданиям за этот же период значительно выросло.

Доверие россиян к новостям на телевидении за девять лет снизилось на 30 процентных пунктов - с 79 до 49 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", итоги которого опубликовала газета "Ведомости" в четверг, 13 сентября, передает DW.

Доверие к интернет-изданиям за этот же период выросло с 7 до 24 процентов. В частности, почти четверть респондентов - около 24% - заявили, что тему изменения пенсионного возраста более объективно освещают в интернете, а не в телевизионных новостях.

Среди других тем, которые освещаются в интернете "полнее и объективнее", чем на телевидении, респонденты назвали личную жизнь и благосостояние чиновников и политиков (24%), положение дел в экономике (22%), акции протеста (21%) и внешнюю политику (18%). Лишь 18% - против 26% в марте 2017 года заявили, что все темы освещаются лучше на телевидении.

Чаще всего новости россияне по-прежнему узнают из телевизора, но доля таких ответов за девять лет уменьшилась с 94 до 73%, а доля тех, кто предпочитает интернет, выросла с 9 до 37 процентов. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет доля любителей интернета составляет 54%, среди людей старше 55 лет - 18 процентов.

Комментируя результаты опроса, директор "Левада-центра" Лев Гудков указал, что в последнее время по мере нарастания социального напряжения, и особенно после июньского объявления о повышении пенсионного возраста, рост недоверия к телевидению усилился. "Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей", - указал Гудков, отметив, что причиной этого является "большая рефлексивность и критичность" онлайн-СМИ.