Лев Марголин: В МВФ хорошо знают, чего стоят слова белорусских чиновников 2 14.09.2018, 16:07

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Лев Марголин

Экономист пояснил, почему Лукашенко остался без кредита МВФ.

Как известно, белорусское правительство и Международный валютный фонд разошлись в сроках на реализацию структурных реформ. Из-за этого официальный Минск не планирует продолжать переговоры о новом кредите МВФ, о чем заявил министр финансов Максим Ермолович, передает «Радыё Рацыя».

- У белорусского правительства не оставалось другого выхода, - говорит экономист Лев Марголин. - Со стороны МВФ были очень конкретные требования и главные из них: отход от перекрестного субсидирования всех коммунальных тарифов и реформирование государственных предприятий. Самое меньшее, что здесь можно сделать, разделить функции владения и управления. Но ни первый, ни второй вопрос решить невозможно, потому что на это не дает разрешение Лукашенко.

А поскольку решить это невозможно, то и все попытки доказать МВФ, что мы это сделаем в будущем, не имеют никакого смысла. Ведь сотрудничество с Международным валютным фондом длится около 20 лет, и в МВФ хорошо знают, чего стоят слова белорусских чиновников. Тем более, что белорусский правитель все это время оставался неизменно в должности. Поэтому ничего другого белорусскому правительству не оставалось, как отказаться от кредита.

- Почему власть боится идти на те реформы, что требует МВФ?

- Во-первых, белорусский правитель боится потерять возможность управлять большим массивом экономики в виде государственных предприятий. И, во-вторых, после повышения «коммуналки» могут начаться акции недовольства со стороны общества. Это властям не надо.

- Зачем тогда вообще вели переговоры с МВФ, если знали, что рекомендации Международного валютного фонда не в состоянии выполнить?

- Видимо, хотели получить кредит только своими обещаниями, а не реальными делами. А вдруг удалось бы убедить? Но в МВФ больше обещаниям не верят.

- Кредит МВФ был привлекательным куском для государства?

- Безусловно, так как кредит под 3 процента - это самые дешевые деньги. Ни Россия, ни Китай, ни международные финансовые рынки такой дешевый кредит никогда не дадут. Да и вообще сейчас все сложнее у кого-то одалживать финансы. Даже Евразийский фонд тянет с выдачей кредита, который обещал дать еще раньше. Там тоже сидят умные специалисты, которые видят, что никаких реформ в Беларуси нет. В таком случае деньги идут, как в песок. Через какое-то время вновь придется просить новый кредит, чтобы отдать старый.