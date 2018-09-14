Сомелье рассказал, как определить качественное вино Евгений Сеган, «Новое время»

14.09.2018, 22:30

Пять признаков плохого вина, с которыми в реальной жизни мы сталкиваемся очень часто.

О хорошем вине написано немало, и, безусловно, это приятная тема. Однако очень полезно также знать, каким вино не должно быть. Можно запоминать прелести, присущие винам из великих шато, однако неплохо взять на вооружение и пять признаков плохого вина, с которыми в реальной жизни мы сталкиваемся очень часто. Возможно, экспертом вы не станете, но, по крайней мере, себя обезопасите.

1 признак.

Проблема: вино содержит углекислый газ, хотя вы брали тихое, а не игристое.

Признак: вы откупорили бутылочку вина, налили в бокал и видите веселые мелкие пузырьки на стекле бокала. Или, как вариант, их может быть даже не видно, но что-то отчетливо покусывает язык, словно вы лизнули батарейку. И вы с этим уже сталкивались, когда пили игристое. Просто не ждали такого эффекта от тихого вина.

Причина и что делать: чаще всего такое может произойти с винами, содержащими остаточный сахар – полусухими или полусладкими, хотя и сухое вино от этого не застраховано. Углекислота образуется в бутылке из-за работы микрофлоры. Это может быть и дрожжевое брожение, оно же алкогольное (если вино сладковатое, то дрожжам еще есть что поесть), а может быть и так называемое яблочно-молочное или малолактическое.

Ни то, ни другое не опасно для нас с вами, но это означает, что вино в неудовлетворительном гигиеническом состоянии. Если допустили неконтролируемое брожение в бутылке, значит, чистота нарушена и пищевая пригодность низкая, вкус у вина будет плохим.

2 признак.

Проблема: вино пахнет уксусом.

Признак: вино оставляет царапающее ощущение в горле, возможно, металлический привкус. Аромат может исказиться и иметь оттенки уксуса (часто бальзамического), леденцов “Дюшес” или даже жидкости для снятия лака.

Причина и что делать: снова дело в нарушении гигиены. Только на этот раз вино подхватило уксуснокислых бактерий. Уксус, конечно, субстанция не ядовитая, но пить такое вино точно не стоит. Изжоги не миновать.

3 признак.

Проблема: Вино пахнет квашенной капустой/гнилыми овощами/

Причина и что делать: Из бокала пахнет так, что вино и в рот брать не хочется. Казалось бы, что тут обсуждать? Вылил и дело с концом. Однако не все понимают, что такой запах – проблема, некоторые думают, что, возможно, так и должно быть. Однозначно нет.

Давайте посмотрим на причины появления такого запаха. Он появляется в вине после неправильного хранения. Свет и/или тепло способно изменить напиток в худшую сторону. Чтобы вынести более точный вердикт, надо понять, чем именно пахнет. Квашенная капуста и канализация, к примеру – это совсем разные проблемы, и чтобы научиться в них разбираться, придется немного подучиться. И все же, резюме после общения с таким вином следующее: скорее всего, виноват не винодел, а магазин или склад. Казалось бы, какая мне разница? Настроение испорчено. А разница в том, по чьей репутации удар. Стоит ли брать такое вино в будущем? Можно дать шанс, ведь, если виноват не производитель, то проба из другой партии может быть и хорошей. Попробуйте приобрести вино в другом магазине, желательно другой даты розлива. Если проблема будет и там, тогда, возможно вино все-таки испортили еще при производстве.

4 признак.

Проблема: пробка пахнет плесенью.

Признак: Вы откупорили бутылку и машинально понюхали пробку. Ну, как в кино показывают. А она пахнет не то плесенью, не то мокрым картоном. Скорее всего, такой же неприятный оттенок будет раздаваться и в бокале.

Причина: так называемая “пробковая болезнь”. Чтобы не расписывать подробно довольно сложную механику, главное, что нужно усвоить: это, как и в предыдущем случае, может быть проблемой отдельно взятой бутылки, а не в целом данного конкретного вида вина. Вино заслуживает второго шанса (а хороший продавец даже заменит бутылку бесплатно), но эту бутылочку придется вылить.

5 признак.

Проблема: Вино мутное или с осадком.

Причина и что делать: Вот тут надо не спешить с выводами. Если осадок кристаллический, то есть напоминает сахар или соль, только в цвет вина, почти 100% перед вами обычный винный камень. Это вещество, которое так или иначе выпадает в осадок из вина. Или от возраста или от переохлаждения – не важно. Главное, что вино с таким осадком – вполне пригодно к употреблению, а сам винный камень для человека не вреден и не опасен. Ну, разве что может слегка поскрипывать на зубах.

Если осадок аморфный (напоминающий по консистенции творог разной плотности), то диагноз вынести чуть сложнее. Этот осадок вполне может быть естественного происхождения. Просто тщательнее присмотритесь и принюхайтесь к вину и вдумчиво попробуйте на вкус. Если вино не мутное, ничего подозрительного, типа описанных выше проблем с запахом нет, то и ничего страшного, осадок просто не стоит ложечкой доедать.

Хуже, когда вино мутное. Это еще не приговор, но возможно, это нежелательная микрофлора. Подтверждение этому предположению вы всегда найдете во вкусе и запахе напитка. То есть, если видите внешний дефект, ищите проблемы, описанные в пунктах 1-3 в семь раз тщательнее.

И все-таки, самым важным будет понимание того, что натуральное вино, даже будучи испорченным, не способно причинить катастрофического вреда здоровью. Вкус говорит сам за себя, и, если чувствуете подвох, просто не пейте.

Прислушивайтесь к тому, что вы потребляете, и не забывайте о дозе.

Евгений Сеган, «Новое время»