Белорусский блогер разоблачил очередной миф про Сталина 29 15.09.2018, 17:37

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Фото: maxim-nm.livejournal.com

В СССР реальность сильно отличалось от пропагандистской лжи.

Сегодня будет интересный пост, разоблачающий ещё один из сталинистских мифов — о том, что товарищ Сталин якобы был каким-то там "другом детей" и вообще очень их любил, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Позже, с развенчанием культа личности "великого вождя" такие же истории начали рассказывать про Ленина, что тоже было полной пропагандистской ложью. Реальное положение вещей было совсем иным. Сталин не только не любил детей, но и с легкостью подписал такие законы, по которым детей могли сажать и расстреливать наравне со взрослыми.

Итак, в сегодняшнем посте — разбираем миф о "Сталине — большом друге детей».

Образ «Великого Отца и Учителя».

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Думаю, те, кто учился во времена СССР в школах, хорошо запомнили "ленинские цитаты", которые висели практически в любой советской школе шестидесятых-восьмидесятых годов. Одной из таких цитат была знаменитая фраза "Учиться, учиться и учиться — такова наша главнейшая задача", приписываемая Ленину в рамках его культа. Часто эта фраза висела на большом плакате в вестибюле школы либо в ленинской комнате, а под ней стоял бюст Вождя и 1-2 красных знамени.

Что интересно — в годы культа личности Сталина детям рассказывали, что эту фразу сказал Сталин. На картинке выше — кадр из малоизвестного советского фильма "Частная жизнь Петра Виноградова", снятого в 1934 году. В кадре можно увидеть плакат с цитатой Сталина — "Учиться, учиться и учится упорнейшим образом — такова задача". Как видим, в сталинские годы детей обрабатывали аналогичным образом, правда на роли "высшего авторитета, отца и учителя" вместо Ленина был Сталин с ровно теми же цитатами.

Вообще образ Сталина как "заботливого отца и учителя" прививался детям уже с самого раннего возраста. В тридцатые годы широко расхожим был стишок, который учили ещё дошкольники:

Я сижу на вишенке,

Не могу накушаться

Деда Сталин говорит —

"Надо маму слушаться".

Широкое распространение пропаганда Сталина как "отца всех детей" получила и в советской литературе тех лет. Думаю, все вы читали повесть "Витя Малеев в школе и дома" — она широко издаётся и сейчас. Современные критики недоумевают — "Как это Носов получил Сталинскую премию за эту книгу?". Всё дело в том, что они просматривали уже поздние, отцензурированные издания Вити Малеева. А в тех изданиях, что издавались до 1956-го года Сталин вполне себе присутствовал в виде "титулованного друга утят":

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Можно также вспомнить "Первоклассницу" Евгения Шварца, по которой снят одноимённый фильм — там полно упоминаний Сталина, даже школа, куда пошла девочка Маруся, была в Сталинском районе, а в тексте оригинального изданий встречалось что-то вроде "И сам товарищ Сталин спрашивает первого сентября — а сколько девочек пошло в этом году в школы? А хорошо ли у нас учиться первоклассницам?". Кстати, в более поздних переизданиях книги имя Сталина оттуда убрали, в том числе и из репринтного издания оригинальной книги 1949 года, слева на фото репринт, а справа оригинальная книга:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В общем, как видите, уже с самого раннего детства детям внушали образ Сталина как "заботливого отца, учителя и друга детей", но всё это сильно отличалось от реальной картины.

«Убери эту вшивую!»

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Как же Сталин на самом деле относился к детям? Существует вот такой снимок Сталина с девочкой на руках и с цветами, который очень любят все сталинисты, показывая на это фото и рассказывая о любви Сталина к детям. Как можно увидеть с фотоснимка выше — фотоснимок был чрезвычайно популярен в сталинские годы и часто использовался в наглядной агитации и пропаганде. На снимке Сталин запечатлён с бурятской девочкой Гелей Маркизовой, а сам снимок сделан в Кремле.

Судьба семьи девочки сложилась трагически — уже через год после снимка её отце был арестован, объявлен "японским шпионом" и расстрелян, а мать была сослана в Казахстан и там погибла. Геля прошла через советские детдома и спецприёмники, где никто не верил, что она и есть та самая "любимица Сталина" с фотографии — после ареста отца её имя тщательно вымарывали отовсюду, а про фото начли врать, что на нём изображена Мамлакат — таджикская ударница и сборщица хлопка.

Жизнь у Гели сложилась более-менее удачно — она смогла выстоять, отучиться и позже уехать за границу. Ещё в детстве она запомнила слова, которые тихонько по-грузински сказал Сталин стоявшему рядом Берии, улыбаясь через усы — "момашоре ег тилиани". Уже став взрослой, Геля узнала значение этой фразы — по-грузински эти слова означают "убери эту вшивую".

Расстрелы детей в сталинском СССР.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Да и в целом — реальная ситуация отношения к детям в сталинском СССР была далёкой от тех, о которой рассказывали детям в сталинских школах. В СССР существовал закон, по которому к детям, начиная с 12-летнего возраста, могла применяться смертная казнь, и детей действительно казнили Думаю — в том числе, и по печально известному "указу семь-восемь", который также называют "закон о колосках". Этот закон Сталин подписывал и принимал лично.

Такие дела. В общем, как видите, никаким "другом детей" Сталин на самом деле не был — всё это лишь очередные выдумки сталинистов.

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