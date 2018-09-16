«Лишний раз в пущу не ходим»: чем живет Новый Двор после исчезновения Максима Мархалюка 1 16.09.2018, 14:52

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Со времени пропажи мальчика прошел год.

Ровно год назад, 16 сентября 2017 года, в Беловежской пуще пропал Максим Мархалюк. Маленького жителя агрогородка Новый Двор Свислочского района сначала искала милиция и местные жители, а потом к поискам подключились волонтеры. В какой-то момент поисковая операция приобрела общереспубликанский масштаб. К сожалению, мальчика так и не нашли. Спустя год tut.by побывал в Новом Дворе.

Сейчас в местечке ничего не напоминает о случившемся. Даже объявлений с приметами пропавшего паренька нет. Хотя в прошлом году ими были обклеены все столбы. Однако местные говорят, что и без бумажек хорошо помнят Максима.

История с исчезнувшим мальчиком все же изменила алгоритм жизни в агрогородке: сейчас детей взрослые стараются в лес особо не пускать.

Фото: tut.by

— Да и сами лишний раз в пущу не ходим, ведь все равно непонятно, что тогда случилось с Максимом и где он пропал. Много вопросов, ответов на которые нет, — говорят в агрогородке.

Фото: tut.by

Год назад в местечке было шумно и многолюдно. В один из осенних дней прошлого года сюда съехалось более двух тысяч волонтеров со всей Беларуси. Поисковую операцию провели в субботу, 23 сентября 2017 года. Тогда здесь развернулись штабы поисковых отрядов, была задействована авиатехника, по лесным дорогам ездили квадроциклы и внедорожники. Лес поделили на квадраты. Милиция, следователи, спасатели и военные обследовали наиболее труднодоступные места, волонтеры осматривали лесные массивы и заброшенные дома. К сожалению,

Фото: tut.by

В сентябре 2017 года в Новый Двор приезжало много волонтеров.

Фото: tut.by

Представители правоохранительных органов потом рассказывали, что сразу после исчезновения Максима было возбуждено разыскное дело, в рамках которого и проводились поисково-спасательные работы. Чуть позже Следственным комитетом было возбуждено и уголовное дело. А потом мальчика объявили в международный розыск. Сам же поиск был организован практически сразу же после заявления родителей.

Фото: tut.by

Следователи провели за прошедший период колоссальную работу, проверив в том числе десятки различных версий, которые выдвигали и местные жители, и волонтеры, и даже заезжие экстрасенсы. Люди говорили о том, что мальчика украли или он утонул в болотах, или, испугавшись диких зверей, убежал в лес и там потерялся. Были версии, что ребенок попал за границу и якобы просто убежал из дома.

Фото: tut.by

Оперативный комментарий в Следственном комитете о том, как сейчас идет расследование дела о пропаже мальчика, получить не удалось. Однако местные жители рассказывают, что недавно в их дома снова стали наведываться правоохранители.

— Але што ж яны думаюць, што праз год яго нехта хавае ў пограбу ці ён з’явіўся ў хаце нечай? — спрашивает жительница агрогородка Марина Ивановна. И этот вопрос повисает в воздухе.

Фото: tut.by

В обеденный перерыв в центре местечка становится многолюдно. Едут на обед работники СПК и конторские служащие, заезжают по пути на «роварах у краму», к магазину подтягиваются пенсионеры и молодые мамы. Параллельно обсуждают последние новости: картофель вот начали копать на полях хозяйства, а недавно в местечке открыли два новых продуктовых магазина, аптеку перенесли в здание клуба. О Максиме, кажется, уже и не вспоминают. Но это только на первый взгляд.

— Ой, уже год прошел? А кажется, как вчера все было, — говорит продавщица одного из магазинов. Вспоминает, что тогда, год назад, тоже ходила искать мальчика. Несколько дней со всеми остальными прочесывала лес.

— Но все без толку, — вздыхает девушка и спешит на свое рабочее место.

После того как из поселка уехали волонтеры, поисками мальчика занималась в первую очередь милиция. На место выезжали сотрудники из Свислочского, Слонимского, Зельвенского, Мостовского РОВД, а также военнослужащие внутренних войск и сотрудники МЧС. Они снова обследовали наиболее тяжело проходимые и заболоченные места. На зимний период активная фаза поисковых работ была свернута. Она, по словам местных жителей, снова началась с наступлением тепла.

Фото: tut.by

— Говорили, что даже озеро будут спускать. Но пока ничего не сделали, — говорят женщины в магазине.

Фото: tut.by

— А какое это число было, когда он несколько лет назад тонул? 15-е? 16-е? А пропал 16 сентября. От судьбы не уйдешь, — вздыхают покупательницы и добавляют, что в поселке исчезновение Максима обсуждать не перестали, но версий новых не выдвигают, а только иногда друг у друга спрашивают: где он, что с ним? Ответов, увы, нет.

Фото: tut.by

— Больше версий, чем тогда было высказано, уже не будет, — говорит продавщица.

Озвучивать снова их не хочет. Замечает, что жители устали от постоянных вопросов следователей и милиции. А ведь в поселке опросили всех.

— К некоторым так и несколько раз приходили, — говорят.

Женщины вспоминают, что мальчик не умел плавать, в лесу не ориентировался, хотя сначала все были уверены: потеряться в пуще не может, ведь вырос практически на природе.

Фото: tut.by

— А ведь мама его ждет и, конечно, верит, что он вернется. Иногда, знаете, вечером во дворе что-то зашуршит, так я бросаюсь в темноту с фонариком. Первая мысль: «Может это Максима подкинули к нам». Мы же недалеко от дороги живем, — говорит местная жительница.

Валентина, мама Максима, беседовать с журналистами отказывается, только отрицательно качает головой и быстро скрывается в магазине.

В школе, где учился мальчик, снова поднимать тему исчезнувшего ребенка не хотят. И просят не беспокоить вопросами одноклассников Максима. Ребята очень сильно переживали пропажу мальчика. С некоторыми детьми даже работали психологи.

— Идет следствие. Вот когда оно закончится, тогда, может быть, поговорим. Да и детей трогать не надо. Для них, да и для взрослых тоже, это очень травмирующее обстоятельство. Не надо им напоминать о том, о чем они и так хорошо помнят, — говорит директор школы Алла Гончаревич.