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Четыре пропавшие в Лельчицком районе женщины найдены живыми

  • 16.09.2018, 21:54

Поиски продолжались всю ночь.

15 сентября в 22.50 в Лельчицкий РОВД поступило сообщение от жителя Турова Житковичского района, сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома. Мужчина сообщил о том, что пропали четыре женщины: 1964 года рождения, 1936 года рождения, 1937 года рождения, 1941 года рождения. Подруги в 7.40 ушли в лес возле деревни Симоничский Млынок Лельчицкого района и их местонахождения неизвестно.

Для розыска пропавших был поднят личный состав Лельчицкого РОВД, привлечены силы работников МЧС, лесников и рядовых граждан.

Поиски продолжались всю ночь. В РОВД особо подчеркнули важность участия в поисках лесников. Без них практически невозможно ориентироваться в густых лесах района. Рано утром вновь собрали сотрудников, чтобы сменить тех, кто работал ночью. К счастью, все закончилось благополучно.

16 сентября в 11.00 часов женщины были обнаружены в 5 километрах от деревни Тонеж Лельчицкого района. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Также установлено, что одна до переезда в Житковичский район проживала в этих местах. Поэтому и предложила подругам отправиться в лес для сбора клюквы.


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