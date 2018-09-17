закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Названа еще одна веская причина пить кофе по утрам

1
  • 17.09.2018, 9:12
  • 3,127

Португальские ученые сделали важное открытие.

Португальские ученые представили новые данные, подтверждающие полезность привычки пить кофе, о чем подробно рассказал журнал Nephrology Dialysis Transplantation.

Выяснилось, что кофеин крайне полезен для людей с больными почками, пишет postimees.ee.

«Потребление кофеина снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек», – приводятся в издании слова специалистов.

На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за группой из почти 5 тысяч человек, у которых в анамнезе значилась почечная недостаточность. В ходе своего расследования ученые обратили внимание на то, что заядлые кофеманы из числа наблюдаемых пациентов имели самую высокую продолжительность жизни и самый минимальный риск преждевременной смерти.

В результате было установлено: вероятность смертности при потреблении большого количества кофе людьми с хронической болезнью почек снижается на четверть.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари