Увлеченные шпилем 3 18.09.2018, 12:14

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Путин, наверное, сто раз уже пожалел, что «нашел» этих двоих.

5 сентября британский премьер Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ими оказались российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов - по словам Мэй, оба сотрудники ГРУ. 12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, российский президент Владимир Путин сообщил, что ему известны эти перцы. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли, пишет «БелГазета».

Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», - заявил он, предложив Петрову и Боширову выступить в СМИ.

Пахан сказал - пацаны сделали. На следующий день - вот это оперативность! - Боширов и Петров дали интервью главреду одиозного телеканала RT Маргарите Симоньян. В кратком пересказе оно звучит так: «Мы простые туристы. Планировали как следует оторваться. В Солсбери хотели посмотреть Солберецкий собор, знаменитый на всю Европу. У него шпиль 123 метра. Но был сильный снегопад, поэтому мы не смогли нормально погулять. Мы не знали раньше, кто такой Скрипаль. Мы не работаем в ГРУ. Мы предприниматели средней руки в фитнес-индустрии. Мы не знаем, кто отравил Скрипалей. Вся ситуация - фантастическое совпадение. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое».

Британский МИД критически отреагировал на россказни «туристов»: «Правительству очевидно, что эти люди - офицеры российской военной разведки ГРУ и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны. Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня, как мы видели на протяжении всего времени, они отреагировали путаницей и ложью».

Интервью «солберецких» вызвало раскаты хохота в соцсетях как российских, так и британских. Рассказ «сладкой парочки» тут же разобрали на мемы, а самих Боширова и Петрова сравнили с героями криминальных лент «Брат» и «Залечь на дно в Брюгге». «Двое русских утверждают, что они поехали в Солсбери в качестве туристов, но из-за кучки снега на земле немедленно вернулись... в Москву. В марте. Где все в снегу», - удивился журналист Кристоффер Миллер. «Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей», - усмехнулся английский режиссер Дэвид Шнайдер.

Ну а Путин, наверное, сто раз уже пожалел, что «нашел» этих двоих: аббревиатуру ГРУ - ведомства, к которому в России относились с пиететом, - в соцсетях теперь расшифровывают не иначе как Главное Развлекательное Управление.