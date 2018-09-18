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Шуневич: На Европейских играх в Минске будут работать российские полицейские

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  • 18.09.2018, 15:53
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Игорь Шуневич

Россияне также будут работать на ЧМ по хоккею.

Российские правоохранители будут задействованы на предстоящих крупных спортивных событиях в Беларуси. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на пресс-конференции, передает корреспондент БелТА.

"Российские коллеги из Министерства внутренних дел делегируют нам своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею. Это, безусловно, повысит эффективность принимаемых мер по обеспечению общественного порядка", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Он также отметил, что планируется привлечь правоохранителей из некоторых других стран.


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