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Горди Дуайер: Успех в поединке с «Локомотивом» даст нам толчок

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  • 19.09.2018, 8:26
Горди Дуайер

Голкипер белорусов Михаил Карнаухов действовал великолепно.

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомметировал итоги матча с "Локомотивом" (2:1), особо отметив игру голкипера "зубров" Михаила Карнаухова, сообщает pressball.by.

— Конечно, счастлив после этой победы! Показали отличную командную игру. После не слишком удачного первого периода, в котором хватало ошибок, смогли распрямить плечи. В дальнейшем мы боролись, были конкурентоспособны и дали отпор сильному сопернику. Разумеется, не могу не выделить Мишу Карнаухова, который сегодня проводил первый матч в нынешнем сезоне и действовал великолепно. Он оставлял нас в игре. Успех в поединке с таким оппонентом должен дать нам толчок.

— Вы сознательно начали игру так робко, чтобы потом показать "Локомотиву" свою силу?

— Такое начало — это и наша слабость, и сила соперника. Мы небрежно обращались с шайбой, в то время, как "Локо" играл очень решительно. В перерыве пришлось поговорить с подопечными о том, что нужно бороться, демонстрировать свою решительность, усердно работать во всех компонентах. И это подействовало. Мы поняли, как надо играть. И вместе со стараниями вратаря это помогло победить.


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