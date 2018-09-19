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Видеофакт: В Украине испытали новое сверхзвуковое оружие

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  • 19.09.2018, 17:24
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Фото: Укроборонпром

Реактивные снаряды «Оскол» будут поражать бронетехнику и укрепления противника.

В Украине успешно прошел очередной этап испытаний реактивных снарядов РС-80 «Оскол» калибра 80 мм. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК.

Как рассказал украинский лидер, снаряды имеют сверхзвуковую скорость полета и могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника. Использовать их можно как для вооружения вертолетов и самолетов, так и наземных платформ. Он добавил, что ракеты были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М и «полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам».

Порошенко подчеркнул, что в ходе испытаний новые ракеты полностью подтвердили соответствие заявленным характеристикам.

На опубликованной видеозаписи испытаний видно, как вооруженный снарядами «Оскол» бомбардировщик взлетает в небо, через какое-то время выпускает снаряды, а затем возвращается на землю.

«Сейчас РС-80 уже прошли испытания с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие основным тактико-техническим характеристикам», — добавили в Укроборонпроме, подчеркнув, что проведение испытаний этого вида вооружений находится на финальной стадии.

Там также рассказали, что в случае оснащения данной ракеты осколочно-пучковой боевой частью с программируемым подрывателем она может осуществить подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели. «По сравнению с обычным подрывом, который проходит после удара ракеты о землю, воздушный подрыв позволяет направить на противника большее количество осколков, что значительно повышает эффективность поражения цели», — пояснили в Укроборонпроме. В концерне добавили, что ракета может поражать цели на расстоянии более 7 км, а также может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника.


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