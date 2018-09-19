Турция упростила процедуру предоставления гражданства для иностранцев 3 19.09.2018, 19:29

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Турция сократила финансовые и инвестиционные критерии для предоставления гражданства иностранцам.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Согласно новым правилам, иностранцы могут стать гражданами Турции, если они владеют недвижимым имуществом на сумму 250 тысяч долларов США в течение трех лет. В прошлом необходима стоимость имущества составляла 1 миллион долларов.

Сумма депозитов, которые должны храниться в банках Турции, для получения гражданства также снизилась с 3 миллионов до 500 тысяч долларов. Фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения гражданства, снижается с 2 миллионов до 500 тысяч долларов.

Кроме того, для получения права на гражданство следует нанять не менее 50 работников - раньше необходимо было 100.

Согласно официальным данным, в прошлом году иностранцы приобрели недвижимость в Турции на сумму 4,6 миллиарда долларов. Значительную часть выкупили граждане Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и России.

Правительство Турции принимает меры для стимулирования инвестиций в экономику и укрепление лиры, которая в этом году упала на 40%. Причиной стали опасения в связи с денежно-кредитной политикой президента Эрдогана и ссора с Соединенными Штатами, которая вылилась в взаимные санкции и введение торговых барьеров.