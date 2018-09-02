В столице Ливии ввели режим ЧП 1 2.09.2018, 20:45

Триполи

В ливийской столице Триполи ввели режим чрезвычайного положения из-за непрекращающихся столкновений.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на решение президентского совета, передает РБК.

Накануне из-за столкновений вооруженных группировок был закрыт единственный аэропорт Триполи — Митига. Все рейсы были отменены.

США, Великобритания, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали участников столкновений к немедленному отказу от применения силы. Они также назвали неприемлемой ситуацию в Триполи. По последним данным, в результате столкновений в Ливии погибли по меньшей мере 39 человек, большинство из которых — мирные жители.