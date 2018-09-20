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«История БНР – как кость в горле нашим властям»

  • 20.09.2018, 7:50

Почему минские чиновники испугались памятного знака в честь 100-летия БНР?

В сотый год БНР здание по улице Володарского, 9, где в 1918 году объявили Белорусскую Народную Республику, останется, скорее всего, без памятной таблицы. Как сообщает журналист «Белсата» Виталий Бабин, причина – негативная реакция общественности, о чем Белорусской социал-демократической партии (Громада) сообщил Мингорисполком за подписью заместителя председателя Игоря Юркевича.

Игорь Борисов, председатель БСДП (Громада), рассказывает:

«Таблица – это краеугольный камень в повороте к национальному государству. И поэтому она вызывает у отдельных группировок огромную обеспокоенность и озабоченность. Потому что когда появится эта доска, то появится большое количество других».

Подробности об обращениях граждан в Мингорисполкоме «Белсату» пояснить отказались.

Елена Мохор, Главное управление Мингорисполкома:«Мы не имеем права их уточнять, поскольку есть Закон об обращении граждан».

«Белсат»: «Может быть, вы бы объяснили, с чем связан негатив?»

Елена Мохор, Главное управление Мингорисполкома: «Письменное обращение присылайте».

Мы же спросили у минчан, что может быть такого крамольного в таблице, чтобы отказаться от ее установки?

«Это история, историю нужно знать, ее не нужно скрывать. Если человек умный, он сам свои выводы сделает».

«Вот эта история о БНР – она как кость в горле нашим властям».

«Если мы исходим из того, что БССР – это начало нашей независимости, то не может быть другого начала».

«Я думаю, может быть организационно еще не собрались».

Однако разрешение на мемориальную таблицу на здании по улице Володарского 9 власти дали еще в марте! Тогда миром собрали необходимые средства – за несколько часов через интернет-платформу «Толока» граждане пожертвовали 7 с половиной тысяч рублей при заявленных 6 тысячах. В результате получился бронзовый памятный знак – вместо устаревшего оригинала, сделанного еще в 93-м году скульптором Александром Шатерником.

«Этот отказ подготовлен для Бабича и Путина. Никаких отношений к обращениям, к интересам белорусского общества и независимости это позорное решение не имеет», – комментирует Павел Северинец, сопредседатель БХД.

Власти не впервые объясняют свои решения обращениями граждан, которые выступают против заявленных инициатив. Так, в конце августа Мингорисполком отказался переименовывать станцию метро «Площадь Ленина» с учетом «неоднозначных мнений жителей города». В 2005 году главный проспект столицы – Франциска Скорины – переименовали в проспект Независимости, потому что так «попросили ветераны».

«Если бы какие-то обращения и были, они были бы представлены широкой общественности. Скорее всего, этим фальшивым утверждением, этой фальшивой причиной просто повесили такую занавеску над решением», – добавляет Павел Северинец, сопредседатель БХД.

На днях похожую ширму вывесили и власти Могилева, отказавшись почтить доской память антироссийского восстания 1661 года – ведь, мол, ратуша уже не та. Правда, современная ратуша не помешала установить напротив нее другую таблицу – в память могилевской ставки российского императора Николая Второго.


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