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«Норма у нас — 3,5 тонны в смену»: исповедь белоруски, работающей грузчицей на мясокомбинате

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  • 20.09.2018, 12:39
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Женщина проработала 33 года в холодильном цеху.

Наталья Бойко встает в три часа утра, немного подкрашивает глаза, завтракает и садится в их старенький «пассат», на котором муж отвозит ее из Новобеличей на работу в Слуцк, на мясокомбинат. Город здесь в прямом смысле слова кормит все окрестные деревни, пишет nn.by.

Такой сценарий для первой смены повторяется вот уже 33 года — ровно столько Наталья работает на мясокомбинате грузчицей холодильника.

«Оно-то непросто, но где вы видели, чтобы труд рабочих был легким? Булочки сортировать — и то руки устают, думаю», — говорит Наталья.

Стать грузчицей она, конечно, с детства не мечтала. После 10 классов девочка из деревни Калиновка Копыльского района поступила в Минское училище электроники. Говорит, что руководствовалась прежде всего престижностью учебного заведения. А после того как прошла первую практику на «Интеграле», поняла, что все сделала правильно. А после получения диплома Наталья по распределению пошла работать сварщицей полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.

В 1985 году ее жизнь круто изменила новогодняя ночь.

Собираясь в Слуцк на Новый год к сестре, она и не подозревала, что встретит там будущего мужа. На праздник, который в общежитии устраивал профком мясокомбината, собралось много молодежи. Александр, который тоже оказался там гостем, пригласил Наталью на танец, проводил и в последующие дни «не давал прохода». Свадьбу сыграли буквально через полгода. Так любовь поставила крест на ее «интегральной» карьере.

Переехав на малую родину мужа в Новобеличи, Наталья стала искать работу — с этим надо было спешить, поскольку тунеядцев отслеживали. На бывшем военном заводе «Калибр», единственном, куда ей можно было устроиться по специальности, посоветовали обращаться в их отдел кадров не ранее, чем через 10 лет.

Женщине пришлось соглашаться на то, что было: так в 23 года она и оказалась на Слуцком мясокомбинате в качестве грузчицы.

«Самым сложным поначалу, как ни странно, были не физические нагрузки, а холод, в котором мы работали. Мы же работаем в морозильной камере, и если сейчас на заводе выдают и обувь теплую, и комбинезоны на синтепона, то раньше ходили в резиновых сапогах. На руках же вместо перчаток были большие рукавицы — очень неудобно, поэтому я их снимала — руки мерзли страшно».

Женщина работает по сменам: первая начинается в 4 часа утра, вторая — в 16:00. При таком графике остается время и на работы по дому.

«В мои обязанности входит фасовка продукции: раскладываю свиные или говяжьи ноги, субпродукты по мешкам и в поддоны. По норме нужно, чтобы за рабочую смену через мои руки прошло 3,6 тонны мяса, но если хочется больше заработать, то и больше сделаешь».

Когда приходит домой, берется за огород или уборку дома. Говорит, что «порядок дома приятнее, чем какие-то там телесериалы и передачи».

«Вы не поверите, но я почти никогда в жизни не болела — только желтухой один раз, и мастит был, когда первого сына грудью кормила. Я и на больничные не уходила, даже с детьми. И это при том, что было время — старшего носила в детсад на руках в соседнюю деревню! Может, в хорошей генетике дело, а, может, в том, что я постоянно с физическими нагрузками имею дело. По годам-то я в возрасте, но чувствую себя на 23. Конечно, бывает, что спина болит, но я жаловаться на такое не люблю ни врачам, ни детям: поболит — и пройдет».

В июле Наталья официально стала пенсионеркой, но пока срок контракта не истек, сама бросать работу не думает: надо и детям помогать, и ремонт доделать.

Несколько лет назад у мужа Натальи выявили рак горла — присвоили группу. Основные финансовые расходы в семье легли на ее плечи.

С другой стороны, отдыхать она все равно не умеет: ни разу не была в таком отпуске, который бы полностью позволил забыть про все домашние обязанности.

«Я еще по молодости, может, куда-то и хотела поехать, но за границу так и не попала. Теперь же дети имеют возможность свозить: оба сына работают, с жильем, с семьями. Но мне самой не хочется. Для меня лучший отдых — с чашечкой чая или кофе сесть под нашим виноградником. А когда розы цвели, то я вообще подходила к ним каждое утро и целовала каждую. Такое удовольствие для меня — наблюдать за цветами!».

За свою карьеру Наталья несколько раз побывала на доске почета мясокомбината, имеет коллекцию грамот-благодарностей. Еще бы: она даже не опаздывала никогда. Хотя нет, был один раз — когда в будильнике села батарейка. Из-за того, что техника подвела, Наталья сильно расстроилась и даже всю дорогу плакала, пока ехала на работу.

Женщина говорит, что ни о чем не жалеет. А если бы и задумала сменить работу, то на какую? Выбор, где можно подзаработать, на селе небольшой. Разве что можно было пойти дояркой в колхоз, но Наталья говорит, что это тоже нелегко физически (дояркой работала мать, поэтому Наталья знает об этом не понаслышке), к тому же, грузчицей как-то престижнее.

Наталья утверждает, что для счастья ей достаточно здоровья детей и внуков, а больше ничего и не надо. Ну, еще ремонт в доме доделать. Для себя — лишь маникюр, на который она ездит в Слуцк, да изредка просмотр телепередач. «Как сяду на пенсию, то расширим хозяйство. Чем больше двигаемся, тем мы здоровее».


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